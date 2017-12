© Aeroquest LLC

Frente del Hotel. Cristina Mahne.. Foto: Lugares ?Welcome to the Hotel California, such a lovely place??. Hace exactamente 40 años, Eagles lanzó un disco ?que vendió 32 millones de copias? que contenía la historia de alguien que decidía pasar una noche en un lugar del que jamás saldría, por embrujo de una mujer fantasma.Acaba de salir a la venta una edición remasterizada que incluye material extra y hasta un libro que tal vez acerque a una nueva generación hasta esta posada ubicada en Todos Santos, a 65 km de San Lucas, en la península de Los Cabos, México.Interior con muchas plantas y colores en el Hotel California.Juana Mauri. Foto: Lugares El hotel fue obra de un personaje especial, un chino nacido Wong que mexicanizó su nombre haciéndose llamar Antonio Tabasco.Inauguró el edificio en 1950 con un gran golpe de marketing : era el único lugar de Todos Santos ?donde no había electricidad? en el que se podía tomar siempre una cerveza fría, ya que a diario iba a buscar barras de hielo a La Paz, un pueblo cercano.En lo que ahora es el lobby funcionaba la tienda de abarrotes, y donde está el completísimo (hasta máscaras de luchadores tiene) store de merchandising, una gasolinera también de Wong/Tabasco.Pero las 11 habitaciones siempre estuvieron, y siguen, en la planta alta. Y, al igual que hace más de medio siglo, los cuartos carecen de teléfono y de TV. Los actuales dueños compraron el hotel en 2001 y un año después lo reabrieron, con unos jardines de ensueño y un restaurante.Cómo se prepara una Margarita en el famoso Hotel CaliforniacerrarSu barman, Juan de Dios Segúndez Cabanillas, recibe a los viajeros con la receta del margarita de la casa: Margarita de Baja California o Margarita de Damiana.?Una onza y media de tequila, otra onza y media de Cointreau, jugo de dos limones, un dash de naranja natural y un shot de damiana?, que es un licor hecho en base a una hierba local al que se le adjudican propiedades afrodisíacas, según explica.La damiana le da el toque dulce, y para el borde del vaso ofrecen sal, azúcar o chile rojo.Además de recorrer el Hotel California, la visita a Todos Santos ?pueblo atravesado por la línea imaginaria del Trópico de Cáncer? vale la pena por sus restaurantes orgánicos (algunos incluso con huerta propia), sus galerías de arte, el avistaje de ballenas y orcas que puede disfrutarse en sus costas entre diciembre y marzo y sobre todo por la inenarrable puesta de sol que ofrece la playa de Punta Lobos.Habitación del Hotel California. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comJuana Mauri. Foto: Lugares Si vas a viajar Hotel California Benito Juárez entre Morelos y Márquez de León, Todos Santos.T: (+52) 612 145 0525. Colorido hospedaje de 11 cuartos con historia musical. Jardín, piscina, restaurante, bar y megastore para fanáticos. Habitaciones para dos personas, por noche, desde u$s 125 con desayuno.En esta nota: Tapas Revista Lugares Revista Lugares México LA NACION Revista Lugares Viajes.

