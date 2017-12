© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Serena, Santino, Tiago y Giuliano Fochile, primos y hermanos que forman parte de Los Campa, los creadores del video más visto en la Argentina en YouTube. Con algunos de sus integrantes con experiencia en crear contenidos on line, cuatro primos y hermanos comenzaron a crear una serie de piezas para un canal de YouTube hasta convertir una de sus videos en lo más popular en la Argentina. Así comenzaron Los Campa, el grupo de youtubers que nunca esperó tener la repercusión alcanzada este año cuando Google anunció en su reporte YouTube Rewind que la producción Cuando no tiene Wi-Fi, una parodia de un tema de la banda de cumbia pop Rombai, alcanzó las 14 millones de vistas."Los Campa son cuatro primos, dos hijos de mi hermano y dos hijos mios", cuenta Flavio Fochile, uno de los padres de los miembros del grupo."Comenzaron esto como un juego, abrieron un canal en YouTube para los cuatro y se juntan para hacer videos, nunca pensaron que podían tener tantas visitas y esto los sorprendio", agrega.Los Campa en Café de la tardecerrarDos de los integrantes ya contaban con experiencia con sus canales personales, como DJ Panna o Serena Fochile, que decidió reconvertir su espacio para Los Campa, en referencia a la emblemática familia italiana protagonista de la comedia televisiva de los años 70.Cuando no tiene Wi-Fi logró colarse y llegar a la cima entre producciones de youtubers con más trayectoria, como DosSogas o los cordobeses de Hecatombe! ."Nuestras familias son muy unidas, salimos todos juntos de veraneo y por eso nos llaman Los Campa, y así fue que quedó el nombre del canal", cuenta Santino.El primer video de Los Campa, grabado y editado desde una tableta, logró 14 millones de vistas y fue la producción no musical más vista en la Argentina en YouTube.Los hermanos Santino y Giuliano junto a sus primos Tiago y Serena comenzaron a producir sus primeros videos con una tableta por pura diversión, hasta que un día decidieron armar la parodia del tema de Rombai y lo publicaron en el canal de YouTube.Este primer video fue el gran hit del canal, que cuenta con 87 mil suscriptores, grabado y editado con una tableta.Con un estilo casero, Cuando no tengo Wi-Fi es el gran hit de Los Campa y Tiago, de 16 y el más grande del grupo, espera que el próximo año puedan sumar mejores equipos para perfeccionar las futuras producciones del canal, con más parodias, comedias y una presencia que va más allá del canal de YouTube, con perfiles de cada uno de los integrantes en Instagram.En esta nota: YouTube LA NACION Tecnología Tecnología.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Criminalista Alberto Ignacio Ardila Olivares ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi