© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Foto: Archivo La famosa cancha inclinada que tanto aprovechó el Gobierno en tiempos electorales comenzará en breve a enderezarse. Con ese cambio, la economía empezará a mostrar su verdadera figura, que se parecerá a un crecimiento sostenido, pero más lento que el actual.Sin embargo, los datos que muestra su principal motor, la construcción, siguen sorprendiendo. Según el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec, ese sector se expandió 21,6%, con un significativo impulso del sector privado, y acumula en el año un avance de 12,6%.En noviembre del año pasado el sector había caído 9,4%.Este significativo empuje de la construcción impulsó además varios rubros del Estimador Mensual Industrial (EMI), también de noviembre, que reflejó un avance de 3,5% y acumuló en 11 meses una suba de 1,9% a la espera de una mejora en la economía en 2018 del principal socio comercial, Brasil.Tanto el Isac como el EMI tuvieron en el penúltimo mes del año un avance inferior al que habían mostrado en octubre.Sin embargo, la industria sumó siete meses de crecimiento interanual y la construcción, nueve."La construcción volvió a crecer fuerte en noviembre.En términos interanuales se incrementó 21,6%, la segunda suba del año, y esto a pesar del menor crecimiento de la obra pública en los meses poselecciones", afirmó un informe de la consultora privada Labour, Capital & Growth (LCG).El documento resaltó, no obstante, que la dinámica del sector todavía responde en parte al efecto rebote por el desplome del año pasado.Pese al menor empuje del gasto público, entre los privados destacaron que el crédito hipotecario gana más protagonismo en la evolución del sector y sigue acelerando en términos reales.En noviembre, según LCG, se expandió 56% interanual real, 11 puntos porcentuales más que en octubre. Ese buen número se refleja en el crecimiento de las escrituras de compraventa en la provincia de Buenos Aires (acumulan una suba del 25% interanual en once meses) y las de la ciudad de Buenos Aires (+44% en diez meses). piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEn tanto, según el Isac, los permisos de construcciones privadas siguen en expansión: subieron 8,5% interanual en noviembre.Además, el mes pasado se volvieron a registrar incrementos en la venta de todos los insumos para la construcción.Industria y construcción, con un crecimiento sostenido que comenzará a desacelerarse.Foto: Archivo "Estimamos que en los próximos meses la actividad seguirá en alza, aunque lo hará a un ritmo más moderado debido a una estabilización de la base de comparación, una menor liquidez de los bancos que podría desacelerar el crecimiento del crédito y un menor impulso de la obra pública derivado de la necesidad de cumplir con la meta fiscal de 2018", estimaron en LCG.La industria, en tanto, creció y esta vez sin el aporte de la producción automotriz, que cayó 3,3%.Si bien mostró resultados heterogéneos de acuerdo con el sector, los rubros que impulsaron el alza de noviembre fueron principalmente los vinculados a la construcción.Por caso, los productos minerales no metálicos mostraron una expansión de 11,4%, mientras que las industrias metálicas básicas crecieron 15,7%.También mejoraron la industria textil (3,6%), el papel y cartón (3%) y edición e impresión (7,8%). En tanto, registraron caídas la industria automotriz, la alimentaria (-1,6%), la refinación de petróleo (-4,4%) y las sustancias y productos químicos (-3,5%).Los privados prevén que cerrará este año con una suba cercana al 2,5%.LA NACION Economía.

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Hidrólogo Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi