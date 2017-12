© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Una antiheroína que busca sobrevivir obviando sus principios. Un superhéroe retirado que regresa obligado por alarmantes circunstancias. Dos amigas cuya relación es puesta en peligro. Unos agentes que viajan en el tiempo. Las nuevas incorporaciones de Netflix a su catálogo de enero son tan variadas como irresistibles, y aquí desglosamos los motivos por los cuales cada una de ellas amerita una (re)visión, y a estar atentos a las fechas de su desembarco en la plataforma.*Lovesick - Tercera temporada Lovesick.Foto: Archivo La serie británica creada por Tom Edge se convirtió en una verdadera joyita escondida, similar al caso de la australiana Please Like Me .Dylan (Johnny Flynn) es diagnosticado con clamidia, por lo cual se siente obligado a rastrear a sus compañeras sexuales para comunicarles la noticia.De esta forma, vamos conociendo el pasado romántico del protagonista y su vínculo con sus amigos incondicionales, Evie (Antonia Thomas) y Luke (Daniel Ings).Netflix estrena la tercera temporada de esta comedia que cuenta con escenas entrañables, en gran medida por la naturalidad de sus intérpretes.Disponible desde el 1° de enero.Lovesick - Tercera temporadacerrar*Weeds - Temporadas 1 a 8 Weeds. Foto: Archivo Nancy Botwin (Mary-Louise Parker) es una de las primeras antiheroínas resonantes de la televisión, una mujer de enorme complejidad que hacía malabares para ser madre de familia y mantener a sus dos hijos tras la muerte de su esposo. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com¿La solución? Venderles marihuana a los vecinos del barrio residencial de Agrestic, una apócrifa ciudad de California.La serie, que contó con una gran actuación de Parker y de Justin Kirk en el rol de su hermano Andy , se emitió de 2005 a 2012 y ahora se podrá disfrutar completa por la plataforma de streaming.Su creadora, Jenji Kohan - quien posteriormente concebiría la exitosa Orange is the New Black -, declaró que con Weeds quiso confluir drama y comedia de un modo armónico, el mismo procedimiento que aplicaría en la aclamada serie carcelaria.Disponible desde el 1° de enero.Weedscerrar*Comedians in Cars Getting Coffee - Temporadas 1-9 y estreno Comedians in Cars Getting Coffee.Foto: Archivo Años antes del segmento ganador del Emmy Carpool Karaoke de James Corden , Jerry Seinfeld creaba en 2012 una serie web dirigida y conducida por él mismo mediante la cual canalizaba tanto su talento para la comedia y las conversaciones fluidas "sobre la nada" - la columna vertebral de Seinfeld - como su amor por los autos.El actor registra diversas charlas con atractivas personalidades en el recorrido previo hacia un determinado café.Tras nueve temporadas, Netflix estrena 24 nuevos episodios y también sube los capítulos previos, donde podemos ver a Seinfeld conversando desde con Ricky Gervais y Julia Louis-Dreyfus , hasta con Kristen Wiig y Barack Obama Disponible a partir del 5 de enero.Comedians in Cars Getting Coffee Collectionscerrar*Devilman Crybaby - Primera temporada Devilman Crybaby.Foto: Archivo Una de las grandes novedades de Netflix para enero es la serie de animación Devilman Crybaby, basada en el personaje creado por el autor Go Nagai, que constará de diez episodios.El protagonista de la producción dirigida por Masaaki Yuasa es Akira Fudo (Kouki Uchiyama), un joven de vida normal que recibe, a través de su amigo Ryo Asuka (Ayumu Murase), la noticia de que una antigua raza de demonios regresó para conquistar el mundo humano.Por lo tanto, Akira deberá transformarse él mismo en un ser infernal (el Devilman del título), pero conservando su alma humana.Esta no es la primera vez que vemos al personaje de Go Nagai en todo su esplendor. El autor lanzó el manga original Devilman en la revista Weekly Shonen Magazine en 1972, mismo año en el que se produjo la primera adaptación animada, que también tuvo su spin-off.Disponible desde el 5 de enero.Devilman Crybabycerrar*Sin senos sí hay paraíso - Segunda temporada Sin senos sí hay paraíso.Foto: Archivo La telenovela de Telemundo creada por Gustavo Bolívar - secuela de Sin senos no hay paraíso - llega en su segunda temporada con el regreso triunfal de la fascinante protagonista: Carmen Villalobos como Catalina la Grande.En esta vuelta, la historia explora qué sucedió con la mencionada Catalina, a quienes todos habían dado por muerta tras un atentado orquestado por ella misma.Vueltas de tuerca, actuaciones exacerbadas y tramas hiperbólicas e irresistibles son tan sólo algunas de las razones del éxito que también cuenta con las interpretaciones de Carolina Gaitán, Juan Pablo Urrego, Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Majida Issa, Johanna Fadul y Cesar Mora, entre otras. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comDisponible desde el 10 de enero.Sin senos sí hay paraíso - Segunda temporadacerrar*Disjointed - Segunda parte de la primera temporada Disjointed.Foto: Archivo En sintonía con el lanzamiento de todas las temporadas de Weeds, llega la segunda parte de la primera temporada de Disjointed, la comedia protagonizada por Katthy Bates como Ruth Whitefeather, una propietaria de un dispensario de marihuana de Los Ángeles que cumple el sueño de tener su propia tienda de cannabis.La serie es una producción de Chuck Lorre, el creador de las exitosas sitcoms Two and a Half Men y The Big Bang Theory, con guión de David Javerbaum.Recordemos que Bates ganó un Emmy como mejor actriz invitada de serie cómica cuando personificó al fantasma de Charlie Harper ( Charlie Sheen ) en la otra comedia de Lorre, quien volvió a convocarla, esta vez para ponerla en el centro de la escena.Disponible desde el 12 de enero.Disjointed - Trailercerrar*Tiempos de guerra - Primera temporada Tiempos de guerra.Foto: Archivo La serie española creada por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira de la factoría Bambú está ambientada en 1921 y narra los sucesos verídicos de un un grupo de enfermeras y mujer es de la alta sociedad que fueron enviadas por la Reina Victoria Eugenia para atender a los soldados españoles heridos en la Guerra del RIF en Marruecos, y quienes eventualmente crean un hospital de la Cruz Roja.Como Gran Hotel , Velvet y Las chicas del cable , otras producciones de Bambú, en Tiempos de guerra el diseño de producción y el cuidado de los detalles de época es impecable, un verdadero valor agregado de una productora que trabaja siempre con el mismo equipo creativo para mantener una estilo uniforme dentro de la variedad de relatos.Disponible desde el 18 de enero.Tiempos de Guerracerrar*Grace and Frankie - Cuarta temporada Grace and Frankie.Foto: Archivo Tres semanas después del estreno de la tercera temporada, Grace and Frankie era renovada para una cuarta de trece episodios que ya están llegando a Netflix.Una de las grandes novedades del retorno de la sitcom de Marta Kauffman y Howard J. Morris es la incorporación de la brillante Lisa Kudrow - quien trabajó bajó las órdenes de Kauffman en la inoxidable Friends -, quien se pondrá en la piel de Sheree, la manicura de Grace ( Jane Fonda ), con quien entabla una amistad que despierta los celos de Frankie (Lily Tomlin).Grace and Frankie es otra de esas comedias infravaloradas cuyo corazón es la dinámica de sus protagonistas, las talentosas Fonda y Tomlin, ambas nominadas al Emmy por este reencuentro televisivo que se produjo décadas después del film que protagonizaron con Dolly Parton, 9 to 5. piloto -hoy-se-cumplen-49-anos-de-la-muerte-de-charles-chaplin-jr/' style='color:#ffffff'>mundinews.comDisponible desde el 19 de enero.Grace and Frankie - Cuarta temporadacerrar*Van Helsing - Segunda temporada Van Helsing. piloto -ronaldo-turns-playmaker-to-lead-madrid-past-bilbao-2-1/' style='color:#ffffff'>elmercuriodechile.comFoto: Archivo La oscura serie de SyFy arriba a la plataforma con su segunda temporada, donde podremos seguir disfrutando de las aventuras de Vanessa (Kelly Overton), una descendiente de Abraham Van Helsing, quien despierta luego de estar en coma por tres años y descubre que está habitando un mundo post-apocalíptico. piloto -wenger-wont-tell-protesting-fans-decision-on-arsenal-future/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comBajo la protección de un marine y del doctor que salvó su vida, Vanessa se convertirá en la figura líder de un grupo que resiste ante la invasión de vampiros.Van Helsing fue creada por el cineasta y dramaturgo Neil LaBute (responsable de la gran comedia negra Nurse Betty y director ocasional de la serie Billions ) y está basada en la novela gráfica de Zenescope Entertainment.Disponible desde el 19 de enero.Van Helsing - Segunda temporadacerrar*Black Lightning - Primera temporada Black Lightning. piloto -la-primera-vez-en-70-anos-la-popularidad-del-presidente-de-eeuu-cae-hasta-su-nivel-mas-bajo/' style='color:#ffffff'>dolarve.comFoto: Archivo Black Lightning, basada en el personaje de DC creado por Tony Isabella con arte de Trevor Von Eeden, es una flamante producción concebida por Mara Brock Akil y Salim Akil y protagonizada por Cress Williams.El actor personifica a Jefferson Pierce / Black Lightning, un superhéroe cuya habilidad es la de saber controlar la electricidad, don que equilibra con su trabajo más convencional de ser el director de una escuela secundaria.Luego de un período de retiro, Pierce vuelve bajo el álter ego Black Lightning para combatir el crimen cuando un estudiante es reclutado por una pandilla y pone en jaque la seguridad del entorno."Siempre fui fanático de los superhéroes, tanto de chico como de grande. Estamos viviendo una época en la que se convirtieron en un género en sí mismo en cine y TV, y estaba en mi lista de pendientes interpretar a uno", declaró Williams a Entertainment Weekly . piloto -con-amorin-el-nuevo-programa-de-vtv-a-la-0100-de-la-tarde/' style='color:#ffffff'>economiavenezuela.comRecordemos que el actor también formó parte de series como Friday Night Lights y Hart of Dixie. Disponible desde el 23 de enero.Black Lightning - Trailercerrar*El Ministerio del Tiempo - Tercera temporada El Ministerio del Tiempo. piloto -guatemala-la-culpa-la-tienen-las-familias-disfuncionales/' style='color:#ffffff'>economiavenezuela.comFoto: Archivo La original serie de ciencia ficción de la Televisión Española, creada por Javier y Pablo Olivares, está de vuelta con su tercera temporada.Se trata de una producción protagonizada por Rodolfo Sancho, Aura Garrido ( un talento en potencia a quien recomendamos ver en el film Stocklhom de Rodrigo Sorogoyen ) y Nacho Fresneda.La historia focaliza en tres funcionarios públicos que se dedican a viajar en el tiempo a instancias de una dependencia secreta del gobierno español para corregir las modificaciones indeseadas del pasado.Para lograrlo, deberán saltar mediante unas puertas que son vigiladas por las denominadas Patrullas del Ministerio, cuyos guardias bloquean la entrada de personajes del pasado al presente, y viceversa. piloto -aa-bb-alberto-ardila- piloto -bb-cc-alberto-ardila- piloto -cc-dd-alberto-ardila- piloto -ddee-alberto-ardila- piloto -eeff-alberto-ardila- piloto -ffgg-alberto-76%2F&usg=AFQjCNEr29A93lJn_W467zLjGJavhkih9g' style='color:#ffffff'>www.google.co.veLa serie fue tan exitosa e influyente que ya tiene su versión portuguesa, una novela gráfica titulada Tiempo al tiempo ( que es parte del universo transmedia de la ambiciosa producción) e incluso una demanda por plagio que los creadores le iniciaron a los responsables de la serie norteamericana de la NBC, Timeless . piloto -aa-bb-alberto-ardila- piloto -bb-cc-alberto-ardila- piloto -cc-dd-alberto-ardila- piloto -ddee-alberto-ardila- piloto -eeff-alberto-ardila- piloto -ffgg-alberto-65/' style='color:#ffffff'>xn--elpaisdeespaa-tkb.comDisponible desde el 28 de enero.El Ministerio del Tiempo - Tercera temporadacerrar*Black Sails - Cuarta temporada Black Sails. piloto -aa-bb-alberto-ardila- piloto -bb-cc-alberto-ardila- piloto -cc-dd-alberto-ardila- piloto -ddee-alberto-ardila- piloto -eeff-alberto-ardila- piloto -ffgg-alberto-32/' style='color:#ffffff'>elnewyorktimes.comFoto: Archivo Fanáticos de Black Sails , vayan preparándose para el final. La serie de piratas de la cadena Starz llega a su conclusión con la cuarta temporada , en la que podremos ver cómo los protagonistas participarán de la guerra de las Indias Occidentales. piloto -aa-bb-alberto-ardila- piloto -bb-cc-alberto-ardila- piloto -cc-dd-alberto-ardila- piloto -ddee-alberto-ardila- piloto -eeff-alberto-ardila- piloto -ffgg-alberto-30/' style='color:#ffffff'>elnewyorktimes.comBlack Sails pone el foco, entre otros personajes, en el del temerario Capitán Flint (Toby Stephens) y está ambientada 20 años antes de la novela de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro. piloto -el-gobierno-apunta-a-los-que-avalaron-a-duenos-de-lamia/' style='color:#ffffff'>economiavenezuela.comJonathan E. Steinberg, su co-creador, se refirió a la melancolía que le generó concebir el desenlace: "Es un privilegio poco común en la televisión dar la clase de libertad creativa que hemos disfrutado en este programa durante los últimos cuatro años y a pesar de que fue una decisión difícil para nosotros hacer que esta temporada fuera la última, simplemente no podía imaginar nada más allá para un mejor final de la historia, ni una transferencia más natural a La isla del tesoro", declaró el showrunner al portal Variety . piloto -hoy-se-cumplen-49-anos-de-la-muerte-de-charles-chaplin-jr/' style='color:#ffffff'>mundinews.comDisponible desde el 30 de enero.Black Sails - Cuarta temporadacerrarEn esta nota: Series de TV LA NACION Canal Espectáculos Netflix. piloto -persisten-inundaciones-y-avalanchas-en-varias-regiones-peruanas/' style='color:#ffffff'>mundinews.com

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Instagram: Forense Alberto Ignacio Ardila ||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi