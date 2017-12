© Aeroquest LLC

NUEVA YORK.- Para los chicos que viven en países con conflictos armados, 2017 ha sido un año sin respiro. Fueron usados como escudos humanos en Irak y Siria, violados en República Centroafricana y reclutados por grupos armados en Sudán del Sur, según un estremecedor informe de Unicef.La organización alertó sobre que la escala de ataques a chicos en el mundo es "alarmante" y que los atacantes han violado "descaradamente" las leyes internacionales diseñadas para proteger a los más vulnerables.Los chicos no estuvieron a salvo ni en sus hogares, ni en las escuelas, hospitales o patios de recreo, sostuvo la organización. El informe advirtió que en varios países donde hay conflictos los matrimonios forzosos, los secuestros y la esclavitud se han convertido en tácticas estándar en conflictos desde Siria y Yemen hasta Nigeria y Myanmar, dijo Unicef."Esta brutalidad no puede ser la nueva normalidad", destacó el director de los programas de emergencia de Unicef, Manuel Fontaine."El mundo no puede permanecer insensible ante estos ataques", añadió.Millones más de chicos se convierten en víctimas indirectas de estos conflictos.Sufren malnutrición, enfermedades y traumas mientras que se los priva de servicios básicos como el acceso a los alimentos, al agua, a instalaciones sanitarias y médicas.De acuerdo con los datos recopilados por Unicef, 700 chicos fueron asesinados en el conflicto de Afganistán en los primeros nueve meses del año.En Siria, en tanto, los menores viven atrapados en medio de la violencia y los bombardeos, y hay reportes de que algunos fueron alcanzados por francotiradores y usados como escudos humanos.El mes pasado, Unicef denunció la peor crisis de malnutrición en Siria desde el comienzo de la guerra, en 2011, con un 11,9% de los menores de cinco años que sufre malnutrición severa, en comparación con el 2,1% de enero.En Yemen, los datos que pudieron ser verificados indican que 5000 chicos murieron o fueron heridos en los 1000 días del conflicto armado entre una coalición militar dirigida por Arabia Saudita y los rebeldes de la comunidad chiita de los hutíes, apoyados por el régimen teocrático iraní.Sin embargo, se teme que la verdadera cifra de menores yemeníes afectados sea mucho más alta.El conflicto en Yemen causó una grave crisis alimentaria y, según Unicef, hay 1,8 millones de chicos que sufren malnutrición.Además, más de 11 millones menores yemeníes necesitan asistencia humanitaria.En Myanmar, los chicos de la minoría musulmana rohingya sufrieron en los últimos meses violencia generalizada y fueron testigos de la destrucción de sus aldeas, por lo que fueron forzados a abandonar sus comunidades y desplazarse, la mayoría hacia campamentos de refugiados en Bangladesh, país vecino.Unicef considera que en zonas remotas del estado noroccidental de Rakhine, donde históricamente han estado instalados los rohingyas, los chicos siguen sufriendo las tensiones que persisten entre el ejército birmano y grupos armados formados sobre bases étnicas.En África, Unicef alertó sobre que unos 850.000 chicos se vieron forzados a desplazarse a raíz del conflicto interno en República Democrática del Congo, que se extendió a la región central de las Kasai. Además, 350.000 sufren desnutrición severa y el enfrentamiento provocó la destrucción de 400 escuelas y 200 centros de salud.República Democrática del Congo es el segundo país más pobre del mundo, y la estrategia de Unicef es fomentar la educación, ya que el 45% del total de los chicos que se matriculan en educación primaria abandonan la escuela.En el nordeste de Nigeria y en Camerún, el grupo jihadista Boko Haram obligó este año a por lo menos 135 chicos a efectuar atentados suicidas, cinco veces más que el año pasado.En Sudán del Sur, donde la guerra civil y el consiguiente derrumbe de la economía llevaron a una situación de hambruna en varias partes del país, más de 19.000 menores fueron reclutados por la fuerza para participar en los combates y más de 2300 murieron desde que los combates empezaron hace cuatro años.En Europa El drama no se limita a Medio Oriente y África, también a partes de Europa.En el este de Ucrania, 220.000 chicos viven bajo la permanente amenaza de las minas antipersonales y de los dispositivos explosivos abandonados en cualquier parte y con los que muchas veces los chicos tropiezan o simplemente recogen como si se tratase de un juguete.Frente a esta situación alarmante, Unicef pidió a los países que usen su influencia para que las partes combatientes en los conflictos cumplan con respetar y proteger a los chicos, así como la infraestructura básica para sus vidas.Cifras escalofriantes 850.000 desplazados en CongoEl conflicto interno de la República Democrática de Congo además dejó 350.000 menores con desnutrición severa135 usados como suicidasBoko Haram multiplicó el uso de menores suicidas para atentar en Nigeria220.000 amenazados en UcraniaPor las minas que aún quedan en el terrenoAgencias ANSA y DPALA NACION El Mundo.

