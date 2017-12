© Aeroquest LLC

"¿Vale la pena?", respondió Estela de Carlotto ayer, ante un pedido de reflexión sobre la decisión de la Justicia de ordenar la prisión domiciliaria para el represor y ex comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, que ayer motivó una extendida ola de repudio de parte de organismos de derechos humanos, que exigen revertir la situación."No quisiera empañar este momento [el anuncio del hallazgo de la nueva nieta] con esto, pero la vida es una de cal y una de arena", agregó, al tiempo que adelantó que Abuelas está evaluando con abogados qué pasos tomar para intentar revertir la situación. "Fue inesperado. No la va a pasar muy bien. Ya hay una radio diciendo dónde vive. Que esté suelto este monstruo es imposible de pensar", sostuvo.El enojo de Abuelas se sumó a la indignación de organizaciones de derechos humanos locales, bloques políticos del Concejo Deliberante y sectores gremiales de Mar del Plata, donde se radicará el represor.Estaba previsto que el detenido partiera anoche desde Ezeiza a la ciudad balnearia, luego de cumplir los trámites requeridos.Los integrantes de las bancadas del oficialismo y de la oposición rechazaron la llegada de Etchecolatz a esa ciudad en una conferencia de prensa compartida con representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y remarcaron que el ex comisario fue condenado seis veces por haber cometido delitos de lesa humanidad."Es inconcebible que esta alimaña esté suelta o en su casa del Bosque", dijo el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, en referencia a que Etchecolatz vivirá en una casa del Bosque Peralta Ramos.Por su parte, la referente de Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad Leda Barreiro calificó de "tremenda" la decisión del tribunal y señaló que "no hay que poner la mira en Etchecolatz, sino en la Justicia, que lo deja ir a su casita" en el Bosque."Nos deja pasmados este retroceso de la Justicia. No nos vengan con que es viejito: nosotras también somos viejitas", señaló Barreiro, quien recordó que el represor fue jefe de 21 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura.Etchecolatz, de 88 años, recibió anteayer el beneficio de la prisión domiciliaria por parte del Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires, por su "delicado cuadro de salud".La noticia tomó por sorpresa a los organismos de derechos humanos, dijo Carlotto.Entre los cuestionamientos que exigen dar marcha atrás con la medida judicial, la diputada nacional marplatense Fernanda Raverta (Unidad Ciudadana) recordó que Etchecolatz fue declarado "persona no grata" en 2001 en el partido de General Pueyrredón, al igual que otros represores emblemáticos de la dictadura, como Alfredo Astiz."[Los marplatenses] no se merecen vivir junto a un genocida", agregó Raverta, que es hija de María Inés Raverta, que se encuentra desaparecida desde junio de 1980.Los reclamos no sólo fueron destinados a la Justicia, sino también al propio intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, a quien le pidieron que se exprese públicamente contra el traslado del represor.Ayer, durante un acto de gobierno, Arroyo fue consultado, pero evitó dar definiciones."No tengo acceso a los expedientes. No puedo abrir un juicio y una opinión", dijo.LA NACION Política Derechos Humanos.

