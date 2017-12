/ Tras la muerte de Manuel, Miranda busca consuelo en Virginia. El regreso de Manuel ( Gonzalo Valenzuela ) llenó de felicidad a Miranda ( Justina Bustos ). Sin embargo, con el correr de los días, todo parecía indicar que la presencia del abogado chileno terminaría poniendo en riesgo a la menor de las hermanas.Él le explicó que fue preso por haberse metido con personas peligrosas, y que le redujeron la condena al haber declarado en contra de ellos. Por eso, porque sabía que existía la posibilidad de que lo persiguieran, Manuel decidió mantenerse alejado de la ciudad, y le propuso a Miranda fugarse, primero a Uruguay y luego a Brasil.Cuando intentaban huir, un grupo de hombres que venían vigilándolos, le dispararon al abogado a quemarropa. Fede ( Nicolás Francella ) fue testigo de lo ocurrido, y por más que quiso alertarlos sobre la presencia de hombres armados en una camioneta, no pudo evitar la tragedia.Javo ( Esteban Lamothe ) y Virginia ( Celeste Cid ) son los primeros en enterarse de lo ocurrido, y mientas el cocinero se siente muy triste por la pérdida de su amigo, la mayor de las Estrella se reprocha el haberla incitado a irse con él, poniéndola así en peligro. Por eso, la abogada corre a consolarla y se termina convirtiendo en el principal sostén de Miranda en este difícil momento.Mariano ( Luciano Castro ), en tanto, se muestra quebrado por la pérdida de su amigo y es su mujer , Lucía ( Marcela Kloosterboer ), quien intentará calmarlo, dejando de lado por un rato el agobio que le provoca su reciente maternidad, la obligada convivencia y el hecho de que el remisero haya anotado a sus hijas con los nombres "Mariana Lucía" y "Lucía Mariana".Fede es quien se lleva la peor parte. Después de haber perdido a Miranda cuando Manuel volvió y de haber intentado salvarlo, poniendo en riesgo su vida, se ve obligado a contener a su ex novia.Jazmín ( Julieta Nair Calvo ) , a su vez, recibe un llamado del juzgado. La magistrada exige una condición para que se haga efectiva la adopción de Violeta y su hermanita: que Flor comience un tratamiento para aminorar los síntomas de su síndrome. Cuando se lo comunica a Flor ( Violeta Urtizberea ), ella no podrá ocultar su bronca ante lo que considera un atropello.En esta nota: Luciano Castro Celeste Cid Gonzalo Valenzuela Marcela Kloosterboer Nicolás Francella Esteban Lamothe Televisión Justina Bustos Violeta Urtizberea Julieta Nair Calvo LA NACION Canal Espectáculos Las EstrellasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi