/ El gobierno de Nicolás Maduro dio otro paso hacia el lanzamiento de la criptomoneda petro con la asignación del campo número uno del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco como respaldo de esta moneda virtual. Adicionalmente, publicó en Gaceta Oficial detalles de valor, intercambio y oferta inicial de este instrumento .Estos son los datos más importantes del petro que se conocen hasta el momento de acuerdo con lo publicado en Gaceta Oficial y los anuncios de voceros del gobierno.* ¿Qué es el petro?Está definido como un criptoactivo. Lo que significa que es un activo virtual que se genera a través de un código informático basado en la tecnología blockchain. A diferencia de otras criptodivisas, está respaldada por un “contrato de compra-venta por un (01) barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano o cualquier commodities que decida la Nación”. Es decir, que se puede ampliar el respaldo al oro, diamantes, coltán y gas.* ¿Cuánto vale?El valor del petro será determinado por el mercado, según señala el decreto publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.346. Se espera que el valor inicial sea fijado por el gobierno. En todo caso, si un petro equivale a un barril venezolano, actualmente valdría $56,31. Calculado al tipo de cambio oficial Dipro son Bs 563,18, al cambio Dicom Bs 188.356,95 y al cambio paralelo Bs 6 millones.* ¿Cómo se puede comprar?El gobierno todavía no ha anunciado la fecha de la oferta inicial del petro, pero sí detalló que se hará de dos formas: asignación directa y subasta. Si cada petro es un barril de petróleo, se espera que la oferta inicial sea de 5.000 millones de petros, equivalente a la cantidad de barriles en reserva del Campo 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco. Faltan por definir las plataformas, precio inicial y requisitos para la adquisición.El presidente Nicolás Maduro asomó el miércoles 27 de diciembre alguna relación con el carnet de la patria, pero no ofreció detalles, y dijo que era parte de las “sorpresas” de ese instrumento para el año que viene.* ¿Dónde se almacenan los petros que se compren?Como otras monedas virtuales, el decreto publicado en Gaceta, establece que el petro tendrá un billetera virtual, donde el comprador guardará sus posesiones. “El tenedor de cada petro será poseedor de una billetera virtual, la cual será de su entera responsabilidad, así como todos los riesgos asociados al manejo y custodia de la misma”, dice el artículo 5.De acuerdo a cómo funcionan otras criptomonedas, el gobierno, emisor del petro, tendrá que generar una página web donde los comrpadores/vendedores de petro puedan descargarse la billetera virtual.* ¿Dónde se pueden vender el petro?El decreto de creación del petro señala que el “tenedor de los petros podrá realizar el cambio del valor de mercado del cripto-activo por el equivalente en otra criptomoneda o en bolívares al tipo de cambio de mercado publicado por la casa de intercambio de cripto-activo nacional”.Añade el documento que “el tenedor de los petros podrá realizar el cambio del valor de mercado del cripto-activo por el equivalente en una criptomoneda o por una moneda fiduciaria en los Exchanges Internacionales”.El decreto estable que “la Casa de Intercambio será la figura que brinde la infraestructura para la negociación secundaria de los criptoactivos, donde compradores y vendedores, abrirán y cerraran posiciones, y donde se podrá realizar el cambio del cripto-activo por el equivalente en Bolívares, de conformidad con el tipo de cambio que en esta se maneje. Asimismo, podrá ser intercambiada por su equivalente en criptomonedas”.Además, señala otra figura para la compra venta: Exchange internacional, y lo define como “las plataformas que brinden la infraestructura para la negociación secundaria de los criptoactivos (PETRO), donde compradores y vendedores, abrirán y cerraran posiciones, y donde se podrá realizar el cambio del cripto-activo por el equivalente en moneda fiduciaria, de conformidad con el tipo de cambio vigente al momento de la negociación. Asimismo, podrá ser intercambiada por su equivalente en otras criptomonedas”.* ¿Servirá el petro para adquirir dólares?Tal como está planteado, pareciera que abre una ventana para comprar petros en bolívares y luego cambiar este petro por dólares en los exchanges internacionales, por lo que funcionaría tal cual lo hacen ahora otras criptomonedas. Sin embargo, el punto central de estas negociaciones es obviamente el tipo de cambio Bs/$, debido al control de cambio existente en el país, aunque al estar definido como un criptoactivo, no tendría necesariamente que sujetarse a las leyes de esa materia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi