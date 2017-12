/ El gobierno del presidente Nicolás Maduro publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.346 más detalles del funcionamiento de la moneda virtual petro, cuyo respaldo serán las reservas de petróleo venezolano.El documento, que crea la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas venezolana, señala que el petro será un criptoactivo cuyo valor será el del barril de petróleo venezolano.“Esta criptomoneda venezolana “Petro” se trata de petróleo venezolano cotizado en la cesta OPEP, así como otros commodities, entre ellos el oro, diamante, coltán y el gas”, señala el artículo 4 del decreto.Cada petro “tendrá como respaldo físico un contrato compra-venta por un (01) barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano o cualquier commodities que decida la Nación.”La compra venta del petro se hará a través de exchanges internacionales (casas de cambio virtuales) y al precio del valor de “mercado del cripto-activo por el equivalente en otra criptomoneda o en bolívares al tipo de cambio de mercado publicado por la casa de intercambio de cripto-activo nacional”.“El tenedor de cada petro será poseedor de una billetera virtual, la cual será de su entera responsabilidad, así como todos los riesgos asociados al manejo y custodia de la misma”, indica el artículo 5 del decreto.Aunque aun no se anuncia la fecha de salida de esta criptomoneda al mercado, el decreto señala que la oferta inicial se hará “a través de subasta o asignación directa, realizada por la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana, de conformidad con el número de barriles en reservas otorgados como respaldo por el Ejecutivo Nacional para el petro”.El decreto agrega que “la custodia estará descentralizada una vez que la Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas Venezolana haya realizado la subasta inicial y asignado los cripto-activos a los inversionistas”.Gaceta Oficial Extraordinaria N 6.346 Superintendencia de criptovidisas y detalles del petro by Banca y Negocios on ScribdCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi