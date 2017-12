/ Justo antes de la última función del Cascanueces en el Auditorio del Sodre , el director saliente del Ballet Nacional, Julio Bocca , brindó una entrevista a Emiliano Cotelo en el informativo Telemundo.Bocca, quien dirigió la compañía por siete años, dijo que no será maestro residente en el Sodre el año que viene como había anunciado. "Prefiero quedar afuera", dijo en Telemundo y explicó que no quiere interferir en el trabajo del nuevo director Igor Yebra.Además sumó que no estará el año que viene porque el Sodre sigue siendo el mismo al que él renunció. "En todo el otro sector no hay un cambio", dijo.Ante la pregunta de Cotelo sobre si volvería a dirigir el ballet en el futuro, Bocca dijo: "Yo la puerta no la cerré (…) No la quiero cerrar".Por otra parte, el director que cierra este viernes 29 de diciembre su dirección del BNS con una gala de ballet en Manantiales, expresó que le dejó a la compañía un cambio cultural en la forma de trabajo y una identidad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi