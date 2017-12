/ Francisco Piria ya tenía su balneario construido. Pero le puso el gran detalle final cuando en 1920 inició la construcción del Argentino Hotel . Para eso dedicó 5 millones de pesos de la época, que eran considerados una fortuna.En este 2017 el hotel sigue ahí, aunque en un estado desmejorado. Funciona durante todo el año hospedando turistas y congresos. Para recuperar el brillo con el que soñó Piria, la empresa que tiene la concesión del complejo desde 1994 -el grupo Méndez Requena- renovó el contrato de explotación por 30 años más e invertirá US$ 22 millones para su remodelación, informó este jueves a la prensa la directora del hotel, Reneé Pereyra, antes de la presentación del nuevo proyecto.Ese desembolso será destinado a la renovación del edificio y a una serie de mejoras que apuntan a alcanzar la exigencia requerida para un hotel de esa escala, que desde su creación se ha convertido en un ícono del turismo para Piriápolis.La concesión del Argentino Hotel había expirado en 2015 y el Ministerio de Turismo abrió entonces la licitación pero tuvo que declararla desierta. Se abrió un segundo llamado que excluyó la explotación del casino del hotel, y en esa oportunidad solamente se presentó el grupo Méndez Requena.Ahora, con un proyecto del estudio de arquitectos Gómez Platero comenzarán cinco etapas de obras, que se estima llevarán unos cinco años de trabajo. "El hotel siempre va a estar abierto, vamos a tener una buena coordinación con los servicios, sobre todo porque recibimos clientes de años que van a seguir viniendo y para los que las obras también son parte de la historia compartida", explicó Pereyra durante la conferencia de prensa de lanzamiento, realizada en el Ministerio de Turismo.El nuevo ArgentinoDe las 250 habitaciones que posee el hotel, hay 64 que serán reconstruidas. Se trata de las preferenciales, las que miran al mar. Pero ese es apenas uno de los aspectos del proyecto, que más que nada apunta a renovar y actualizar el edificio sin alterar su esencia.El arquitecto Álvaro Sorrondegui, jefe de proyecto del estudio Gómez Platero, comentó a El Observador que "la idea es que el edificio represente la época en la que fue hecho, y no otra a la que no pertenece".Es por eso que contempla mantener las fachadas y todos los elementos actuales del edificio. El único agregado será externo, y se trata de un área comercial que estará ubicada en la acera de enfrente al lateral izquierdo (visto desde el frente) con el Pabellón de las Rosas como elemento separador.Dentro del edificio del Argentino Hotel la principal renovación será el agregado de un spa en la primera planta, que aproveche lo que se considera el potencial no explotado de las piscinas de agua marítima del hotel, una particularidad única en la costa uruguaya, y que se puede usar con fines terapéuticos.Además, trabajarán en la zona de estacionamiento e incorporarán más canchas deportivas (fútbol, básquetbol y tenis) y piscinas cerradas nuevas, en reemplazo de la que ya tiene el hotel. Las obras comenzarán en 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi