/ Consultado por el aumento de las tarifas públicas que regirá a partir de enero, el presidente Tabaré Vázquez respondió en entrevista con el semanario Búsqueda que entiende que se trata de todo lo contrario. Dijo que la suba de 6.5% para OSE y Antel, 3.2% para UTE, 9.8% para la nafta y 4.8% para el gasoil "en realidad" está incluida en el marco de una "rebaja, no directa, pero sí indirecta"."Si uno ve la curva de crecimiento de la inflación a lo largo de 10, 12 años del gobierno del Frente y la curva de crecimiento de la globalidad de las tarifas públicas, está por debajo el crecimiento de las tarifas públicas que lo que creció la inflación", expresó. Y agregó luego: "Hemos rebajado ya el gasoil a la industria y la producción láctea, a la arrocera, y en julio bajamos un 15% el costo de gasoil".La suba de los precios pautada para enero fue una decisión que el gobierno tomó para "mejorar la economía aún más en el país a efectos de desarrollar políticas públicas", explicó. Agregó que el gobierno debe atender a "la población" que demanda "más y mejor" educación , seguridad, vivienda y beneficios sociales. Y para atender esas necesidades, sostuvo, es que "los sectores que más tienen tendrán un aumento para que aquellos que menos tienen no tengan ningún tipo de aumento".Lea también: Después de la polémica, Vázquez continuará con actividades políticasEso es lo que sucede, puso como ejemplo, con el incremento de la tarifa de supergás. "El costo de producción del supergás ha crecido -dijo-, sin embargo, hay cientos de miles de familias que no van a tener aumento".Sobre los dichos del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, quien aseguró que el gobierno podría evitar la suba de las tarifas , Vázquez dijo que "el presidente de UTE es presidente de UTE y actúa en función de su cargo, pensando en lo que puede hacer la empresa, pero la empresa no es una isla en el contexto del país ni en el contexto económico". Añadió que desde un comienzo "hubo reglas muy claras en cuanto a que las empresas públicas tenían que estar alineadas en su manejo económico financiero con las líneas políticas económicas del gobierno". Y concluyó: "Estas son las reglas de juego y a mí me gusta cumplir las reglas de juego".