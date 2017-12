/ La compañía subsidiaria del Grupo Marfrig Uruguay, Cledinor, terminó de adjudicar este jueves títulos de deuda por US$ 60 millones con una demanda global de US$ 106,12 millones, un 77% superior a la oferta disponible.La suscripción de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) se dividió en dos tramos, comenzando por el competitivo, para el que estaba prevista una adjudicación de US$ 55 millones. En esta instancia, la demanda fue de US$ 93,5 millones, el 70% más de lo asignado inicialmente, con un precio máximo adjudicado de 106 y un mínimo de 100,58, determinando un precio de corte preliminar de 100,58, que fue el valor utilizado en el tramo no competitivo. En este tramo se presentaron ofertas de compra por US$ 12,6 millones, más que duplicando los US$ 5 millones disponibles.De esta manera, el precio promedio general de colocación fue de 101,4 lo que determinó un rendimiento promedio de 5,82% anual para los inversores, reflejando la alta demanda obtenida. Se presentaron ofertas de compra por más de US$ 92 millones por encima del precio de 100. El valor mínimo de suscripción fue de US$ 1.000, con un tope de 500.000 UI, lo que equivale a US$ 64.656 para el tramo no competitivo. La emisión se realizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores ( Bevsa ) y cotizará también en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).La emisión, que fue calificada con grado inversor con la nota "BBB+" por la agencia FixScr Uruguay, afiliada a Fitch Ratings, tiene un vencimiento a 10 años con un año de gracia, amortizaciones y pago de intereses trimestrales con una tasa de 6% anual y contó con el asesoramiento financiero de Nobilis Asesor de Inversión, y el legal de Guyer & Regules.El gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri, se refirió a la importancia de impulsar la participación de los uruguayos en el mercado de capitales. "Es fundamental para nosotros continuar generando recursos movilizadores para las empresas y la economía, facilitando la inversión dirigida al desarrollo sostenible mediante un sistema que brinda garantías a todas las partes involucradas", destacó.Estirar perfil de deuda Durante el lanzamiento de la emisión la pasada semana, el director de operaciones de Marfrig para el Cono Sur, Marcelo Secco, indicó que "para la empresa es importante la vuelta el mercado de valores. Esta emisión tiene como objetivo la optimización de la estructura financiera de la compañía a nivel global, el alargamiento del perfil de vencimientos del endeudamiento financiero del grupo en Uruguay y el financiamiento de las inversiones en el país", explicó.Frigorífico Tacuarembó, Inaler y Establecimientos Colonia, las tres plantas pertenecientes a la compañía en el país, serán los garantes locales de la emisión. Como garantía del repago de las Obligaciones Negociables se creó el "Fideicomiso de Garantía Obligaciones Negociables Cledinor I", al que el emisor y los garantes cederán los créditos de todas las ventas realizadas en el mercado local.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi