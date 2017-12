/ Riccetto: "Este va a ser mi legado" para las futuras bailarinas Entrevista a Mª Noel Riccetto (fragmento) Luego de ganar el premio más importante de la danza , la artista habló sobre su retiro, las exigencias de su profesión y del futuro del ballet nacional .Miguel Brechner: "Vivimos en una sociedad abocada a pegarle a los docentes" Entrevista a Miguel Brechner (fragmento)A 10 años del inicio del plan Ceibal, su director analizó las causas de los malos indicadores educativos y cómo hacer para entusiasmar a los estudiantes en el aula .Paola Bianco: "Hubo gente que me dijo 'me alegro de que te quedaras sin trabajo'" Entrevista a Paola Bianco (fragmento)La comunicadora contó cómo maneja su exposición en redes; del éxito de Master Class y de cómo recuerda la tragedia de Young 11 años después .Yamandú Orsi: "Debemos entender el desencanto y el enojo" del votante de izquierdaEntrevista a Yamandú Orsi (fragmento)Intendente canario dijo que la decepción de militantes "no es porque existan otras propuestas políticas más interesantes" sino por "expectativas no colmadas"Santaolalla: "Hay música que es descartable y tampoco está mal" Entrevista a Gustavo Santaolalla (fragmento)Es compositor, músico y artista Gustavo Santaolalla hizo música de películas, videojuegos y hasta musicales. Fue productor de renombrados artistas, como Juanes o Julieta Venegas, y ganó numerosos premios, como fueron sus dos Oscar y varios Grammy.Alarcón: su militancia en el FA, la " cultura Nacional" y el respeto en el fútbol Entrevista a Ricardo Alarcón (fragmento)Entiende que las administraciones que le sucedieron no impulsaron con vigor la cultura Nacional que se encargó de forjar y promocionar, aunque a su entender en los hinchas aún vive.Grompone: la izquierda "lleva 13 años sin hacer nada" por la educación Entrevista a Juan Grompone (fragmento)Juan Grompone dinamita los conceptos que para muchos pueden definir o identificar al Uruguay. Este ingeniero y escritor que se reconoce como marxista "pero no leninista", cree que el perfil productivo del país como exportador de materias primas tiene que cambiar con urgencia.Orlando Petinatti: "Hay gente en el gobierno que me quiere prohibir Entrevista a Orlando Petinatti (fragmento)Fue uno de los conductores de la Teletón desde que comenzó en 2003, pero este año no formó parte de la transmisión solidaria por decisión de la organización. Según dijo en entrevista con Patricia Madrid para El Observador TV, este año ayudaría desde otro lugar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi