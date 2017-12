/ Un incendio afectó la noche de este jueves a un edificio en el barrio del Bronx en Nueva York , dejando un saldo de al menos 12 muertos y cuatro heridos graves, informó el alcalde de la ciudad.Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU- FDNY (@FDNY) 29 de diciembre de 2017 Más sobre incendio en Nueva York Masacre y confesión: "Lo que me gusta hacer es matar personas" Nueva York: incendio, tiroteo y tres muertos EEUU: descomunal incendio en las vías del tren en Nueva York RT @FDNY : "… Lamento informar que 12 neoyorquinos han muerto, incluido 1 menor. 4 tienen heridas críticas y están luchando pro sus vidas, y hay otros heridos graves". @NYCMayor de Blasio- Ciudad de Nueva York (@nycgob) 29 de diciembre de 2017 "Esta tragedia es, sin dudas, histórica en su magnitud. Nuestros corazones están con cada familia que perdió a un ser querido aquí y todos los que luchan por sus vidas". Comisionado del @FDNY- Ciudad de Nueva York (@nycgob) 29 de diciembre de 2017 Un nene de un año figura entre los víctimas del incendio, que ahora está bajo control de los bomberos. El alcalde Bill de Blasio no descartó la posibilidad de que hayan más personas muertas.Cerca de 160 bomberos trabajaron en controlar las llamas. Las causas del inicio del fuego aún se encuentran en investigación, pero se sabe que comenzó en el primer piso del edificio y se expandió rápidamente hasta el tercer piso, de acuerdo a los funcionarios. Las víctimas tenían edades de entre un año a más de 50.De acuerdo a las autoridades locales, fue el peor incendio desatado en la ciudad en los últimos 25 años.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi