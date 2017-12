/ Jorge Carrión New York Times News ServiceTal vez no sean los mejores ni los más vendidos, pero sí son 10 (en realidad, 40) libros que han generado lectura, debate, entusiasmo, discusión crítica y eco mediático. En esta selección se privilegia la producción iberoamericana. Su autor -para bien o para mal, y pese a sus redes y sus viajes- vive en Barcelona Mircea Cãrtãrescu, Solenoide ImpedimentaEn nuestra época, cuando la narrativa fue invadida por la nouvelle y la crónica-ensayo, es muy raro que se celebren las novelas larguísimas, ambiciosas y sofisticadas como las del Gran Canon del Siglo XX. Por eso es tan interesante lo que provocó Solenoide: un consenso de admiración extrema que tal vez tenga que ver con la nostalgia. Cãrtãrescu consigue alternar de modo deslumbrante materiales narrativos muy diversos: recuerdos de infancia, exploraciones oníricas con fuerza visual, una novela de claustro de profesores, sexo bizarro, cartografía urbana y memorias de un escritor frustrado.También te interesarán: Connerland de Laura Fernández; La Historia de Martín Caparrós, La parte soñada de Rodrigo Fresán.Fernanda Melchor Temporada de huracanes Literatura Random HousePocas veces se da consenso sobre la importancia de una obra, y menos por parte de los escritores que son estrictos contemporáneos del autor. Por eso hay que celebrar la recepción de Temporada de huracanes, que está siendo elogiada por muchos creadores y periodistas como la gran novela mexicana del año. Un asesinato es el centro vacío de esta exploración de las posibilidades de la lengua oral y de la polifonía para cubrir o descubrir un crimen. El estilo es virtuoso, abrumador. En ese lenguaje coloquial y abrupto sorprende -y duele- la presencia constante de la violencia machista.También te interesarán: El diablo de las provincias de Juan Cárdenas; Aunque caminen por el valle de la muerte de Álvaro Colomer, y Viaje al interior de una gota de sangre de Daniel Ferreira.Igor Barreto El muro de Mandelshtam BartlebyEl último libro del poeta venezolano logró algo de extrema dificultad: criticar la supuesta Revolución bolivariana desde el corazón de los barrios humildes, de la miseria suburbial, de la topografía chavista, sin maniqueísmo, sin propaganda, construyendo con materiales exclusivamente poéticos una asombrosa ontología de la pobreza. "Yo vengo del encuentro con las antípodas": así comienza el prólogo del volumen, un relato titulado "Rayas sobre el muro", donde Osip Mandelshtam se instala en la parte alta de Ojo de Agua e interactúa con sus habitantes. La prosa y el verso se alternan en este libro inestable, bellísimo, inteligente, duro.También te interesarán: Poesía reunida de William Carlos Williams, Fred Cabeza de Vaca de Luis Mora; y El libro de Aurora de Aurora Bernárdez.Antonio Orejudo Los cinco y yo TusquetsFiel a su poética irreverente e imprevisible, Orejudo juega con varios géneros y convenciones, de modo que según avanzan las páginas estamos ante un relato de autoficción en clave de novela de formación, ante metaliteratura sobre Los Cinco de Enid Blyton, o ante páginas cómicas. Pero el tono no es festivo, sino sobre todo amargo, porque se trata de certificar el fracaso de una generación literaria, la suya, alcanzar a la anterior, la que fundó El País o inventó "la nueva narrativa española". Intenta disfrazar de novela experimental una declaración de derrota colectiva. Y es un éxito.También te interesarán: Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, Bola negra de Mario Bellatin y Liniers; y Humo de Gabriela Alemán.Aroa Moreno Durán La hija del comunista Caballo de TroyaEste año ha hecho ganadora la extraña apuesta que decidieron aventurar los directivos del grupo Penguin Random House Mondadori (creo que así se llamaba entonces) tras la jubilación del editor Constantino Bértolo: que Caballo de Troya fuera un sello de bajo presupuesto y con un editor anual invitado, una suerte de laboratorio donde se le pueda dar una oportunidad a voces interesantes, ocho por año. Se trata de la reconstrucción, precisa y no obstante lírica, durante la segunda mitad del siglo XX, de la vida de una familia española que emigró a Berlín oriental. Una suerte de genealogía secreta de la precariedad de la España del siglo XXI.También te interesarán: Tiempo muerto de Margarita García Robayo; La vida sumergida de Pilar Adón, y Museo animal de Carlos Fonseca.Han Kang La vegetariana traducción de Sunme Yoon, RataSi Solenoide es la novela que más admiré este año, La vegetariana es la que más me impresionó. Pasan los meses y sigo recordando la castradora figura paterna, la escena en el estudio del artista, el cuerpo radiante y pintado, la clínica psiquiátrica, los árboles consoladores, el miedo. Son recuerdos palpables, gelatinosos. Leer a Han Kang es leer lo que escribiría Kafka si viviera en la Corea del siglo XXI. En sus manos la anorexia, la objeción de conciencia, la sensibilidad vegetal o el arte contemporáneo revelan capas de sentido en las que no habíamos reparado hasta encontrarnos cara a cara con esta luminosa y cruda lectura.También te interesarán: Clavícula de Marta Sanz; Cuentos escogidos de Joy Williams; República luminosa de Andrés Barba.Antonio Ortuño La vaga ambición Páginas de EspumaSupongo que el jurado que decidió concederle el premio Homenaje Mérito Editorial de la FIL a Juan Casamayor tuvo en cuenta lo que Páginas de Espuma ha logrado hacer con el premio Ribera de Duero de cuento: el libro ganador tal vez sea el más reseñado, comentado y difundido del espacio iberoamericano. La quinta edición del premio recayó en el escritor mexicano Antonio Ortuño, quien ha vuelto a demostrar su talento para cambiar de registro y de dimensión moral, en unos relatos que se pueden leer como estampas de una única novela de formación.También te interesarán: La superficie más honda de Emiliano Monge; Kanada de Juan Gómez Bárcena; y Mejor la ausencia de Edurne Portela.Margaret Atwood El cuento de la criada traducción de Elsa Mateo Blanco SalamandraBienvenidos a la época en que las series de televisión rescatan obras maestras de la literatura y las convierten en best-sellers. Gracias a dos excelentes series, y no al Premio Nobel que merece, la enorme escritora canadiense Margaret Atwood vio cómo se multiplicaban exponencialmente los lectores globales de El cuento de la criada, su fábula sobre los peligros de la teocracia patriarcal, y de Alias Grace, su compleja reconstrucción de un asesinato múltiple del siglo XVIII. En sus manos, la novela de anticipación y la novela histórica son instrumentos de disección de la potencia política del cuerpo y la inteligencia femeninos.También te interesarán: Las almas muertas de Nikolái Gógol, de Marta Rebón; Desde el amanecer de Rosa Chacel; y Clarissa de Stefan Zweig.Edgardo Cozarinsky En el último trago nos vamos TusquetsLa enorme atención mediática que recibió el nuevo libro de cuentos de Cozarinsky en Buenos Aires confirma que en las más de tres décadas que transcurrieron desde que publicara Vudú urbano se ha convertido en uno de los grandes escritores argentinos vivos. Escritor en el sentido más amplio y contemporáneo de la palabra: cinematográfico, ensayístico, teatral, literario, espacial, chismoso, viajero, videoartístico. En el último trago nos vamos incluye cuentos que nos transportan a su mundo apátrida, que explora la comunidad de inmigrantes rusos de Brooklyn, o Grand Hôtel des Ruines, ambientado en Camboya.También te interesarán: Mac y su contratiempo de Enrique Vila-Matas, Las moradas de Nicolás Cabral; y Réplica de Miguel Serrano Larraz.Nona Fernández La dimensión desconocida Literatura Random HouseLas listas son particularmente injustas con los libros que se publican a finales de un año y son leídos durante el año siguiente. Es lo que pasó con dos autoras chilenas que se han vuelto importantes y visibles en estos meses: Arelis Uribe, cuyo libro de cuentos Quiltras (Los Libros de la Mujer Rota) es un inesperado superventas en su país, y Nona Fernández, que ganó el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz con La dimensión desconocida, una novela que conecta la famosa serie de televisión con la negrísima dictadura de Pinochet. Nunca es tarde si la dicha es buena, como bien saben todas las listas del mundo.También te interesarán: Seres queridos de Vera Giaconi; Duelo de Eduardo Halfon; y Los días de la peste de Edmundo Paz Soldán.