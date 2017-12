En su primera intervención este miércoles como senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner acusó al gobierno de Cambiemos que lidera Mauricio Macri de activar “una fuerte amenaza para cercenar la representación popular” a través de “mecanismos mafiosos” con los que “extorsiona” a legisladores de la oposición para “alterar la voluntad del Parlamento”, cita Página 12.Fernández quien debutó como integrante de la Cámara Alta tras 10 años de haber ejercido como senadora rechazó una vez más la medida del juez Claudio Bonadio, quien el pasado 7 de diciembre pidió su desafuero y detención en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita (AMIA) que investiga el pacto de entendimiento con Irán Esa medida, dijo la ex mandataria, "quiere atacar la representación política, fundamentalmente de la oposición". En ese sentido sostuvo que ese fallo se enmarca en el "Lawfare", una operatoria "para perseguir dirigentes" que consiste en "la utilización del aparato judicial, articulada con medios de comunicación, para promover condenas previas contra opositores".La expresidenta criticó al Gobierno por elegir qué tipo de oposición pretende. “Al oficialismo no le gusta el tipo de oposición que nosotros hacemos. A mí no me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar”.En el mismo tono, cuestionó al Gobierno por reclamar "oposiciones de diseño" y advirtió que "estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular recurriendo a métodos y procedimiento que queríamos y creíamos desterradas de la política argentina".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi