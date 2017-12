Usa un método anticonceptivo de barrera como el condón para prevenir contagiosA pesar de las constantes recomendaciones de los expertos de usar métodos anticonceptivos de barrera en cada relación íntima, las E nfermedades de Transmisión Sexual ( ETS ) van en aumento, por lo que las autoridades de salud advierten que hay 5 ETS de las que debes cuidarte en 2018.Los jóvenes son los principales afectados, ya que la mayoría cree que por usar un método anticonceptivo hormonal está protegido.ETS resistentes a antibióticos De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), las ETS son cada vez más frecuentes, se estima que anualmente se contagian 357 millones de personas.Las ETS se contagian principalmente por contacto sexual, incluyendo el sexo vaginal, anal y oral, aunque también se pueden transmitir por medios no sexuales como las transfusiones de sangre o los productos sanguíneos.Aunado a eso, algunas ETS se han vuelto resistentes a los antibióticos, como la clamidia, la gonorrea y el sífilis.ETS que debes prevenir en 2018 La Dra. Karla Ferreres García , del Dpto. de Obstetricia y Ginecología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón , en España, asegura que el uso de anticonceptivos hormonales entre los jóvenes ha desplazado el del preservativo , lo que ha promovido el aumento en el contagio de este tipo de enfermedades.Por ello es muy importante reconocer los síntomas y en caso de alguna sospecha, acudir de inmediato al especialista para evitar consecuencias graves.1. ClamidiaEs provocada por la bacteria llamada chlamydia trachomatis y es la ETS bacteriana más frecuente.No presenta síntomas en la mayoría de los infectados, lo que dificulta el diagnóstico y la prevención. Si llegan a manifestarse síntomas, puede haber secreción vaginal o uretral amarillenta y con mal olor, sangrados irregulares en las mujer es, fiebre y malestar general.Si no se trata rápidamente, puede causar infertilidad .2. GonorreaEs causada por una bacteria llamada genococo o Neisseria gonorrhoeae , que crece y se multiplica rápidamente, manifestándose con verrugas en áreas húmedas y tibias, como los genitales, la boca, la garganta y los ojos.Los síntomas suelen presentarse dos semanas después de las relaciones sexuales y pueden abarcar fiebre, dolor en el sexo, flujo vaginal verde o amarillento, sangrados irregulares, dolor abdominal y vómitos. En los hombres se manifiesta con secreción uretral amarillenta, similar a la pus, dolor testicular, dolor al orinar y sangrado.Esta infección aumenta el riesgo de contraer VIH .3. Herpes genitalEl herpes genital puede manifestarse con la presencia de llagas o fogazos en los genitales, los cuales producen comezón o ardor y en algunos casos dolor al orinar.También pueden aparecer ganglios linfáticos hinchados y sensibles al tacto en la ingle, garganta y debajo de los brazos.4. SífilisProducida por una bacteria que permanece latentemente en el cuerpo, se contagia por el contacto con una lesión de una persona infectada.Provoca graves complicaciones en la salud, como daño a la piel, a los huesos y afectaciones cardiovasculares.Los síntomas dependen del estado de la enfermedad, pero generalmente se manifiestan con una úlcera firme y sin dolor, fiebre, malestar general, lesiones en los genitales y la boca, así como dolor muscular.Si no se trata, puede producir demencia e incluso, la muerte.5. VPHEl Virus del Papiloma Humano o VPH sigue en aumento, y en la mayoría de los casos se manifiesta con verrugas en las plantas de los pies, en las manos y en los genitales, especialmente en la vulva, la vagina, el cuello del útero, el recto, el ano, el pene y el escroto.La importancia de cuidarte de las ETS, radica en que pueden provocar graves complicaciones y problemas de salud a largo plazo, como infertilidad y el contagio de otras enfermedades como el VIH.Disfruta tu sexualidad este 2018 y no olvides usar siempre un método anticonceptivo de barrera en cada encuentro sexual.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi