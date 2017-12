El Omega 3 del pescado mejora la salud en muchas formas.La alimentación es parte fundamental para un desarrollo correcto de los niños y los beneficios del pescado no pueden faltar en su dieta, ya que se demostró en un estudio reciente que comerlo ayuda a los niños a dormir mejor y a tener más coeficiente intelectual.Investigadores de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, encontraron que los niños que comen pescado al menos una vez a la semana, duermen mejor y tienen un coeficiente intelectual de hasta 4 puntos más en comparación con niños que nunca comen pescado o lo comen poco.Beneficios del pescado para la salud Los resultados del estudio, fueron publicados en la revista Scientific Reports , y muestran que hay una estrecha relación entre los ácidos grasos-omega 3 del pescado, el sueño y la capacidad intelectual.Para llegar a esa conclusión, los investigadores hicieron pruebas en 541 niños en China de entre 9 y 11 años.A cada uno, se le pidió completar un cuestionario acerca de la frecuencia del pescado en su dieta diaria durante el último mes.Además, los niños hicieron una prueba para medir el coeficiente intelectual mediante diferentes habilidades.De acuerdo al estudio, los niños que comían pescado todas las semanas, tuvieron 4,8 puntos más en los exámenes de coeficiente intelectual, en comparación con aquellos niños que rara vez comían pescado o nunca lo hacían.Quienes comían pescado algunas veces, tuvieron 3,3 puntos más en las pruebas.Los trastornos de sueño también mostraron una diferencia cuando se incluía el pescado en la dieta diaria, ya que hay menos alteraciones a la hora de dormir y una mejor calidad general del sueño cuando se come pescado.¿Cuál es el ingrediente en el pescado que desencadena estos beneficios? El Omega 3 .Este ingrediente es muy benéfico para la salud, sin embargo, el cuerpo humano no es capaz de producirlo por sí mismo, por lo que el consumo de alimentos que lo contengan es fundamental.Algunos alimentos con buenos niveles de Omega 3 son las frutas secas, las semillas y los aceites naturales, pero ninguno de ellos contiene ácido docosahexaenoico ( DHA ) ni ácido eicosapentaenoico ( EPA ), los cuáles sólo se encuentran en los aceites de origen marino y aportan beneficios excelentes a la salud.Beneficios del Omega 3 Según el master europeo en Nutrición y Salud, Milton Dan , los beneficios del pescado y del Omega 3 que contiene, son innumerables, pero se destacan los siguientes:1. Reduce el riesgo de enfermedades del corazón2. Previene enfermedades del sistema nervioso3. Mejora la concentración, memoria y aprendizaje4. Favorece la circulación sanguínea5. Reduce triglicéridos y colesterol malo6. Disminuye el desgaste en las articulaciones7. Ayuda a tener buena salud visual8. Mejora los dolores menstruales9. Previene daños en la piel de los radicales libres10. Da sensación de energía y bienestar¿Ya comiste pescado esta semana? No dudes en incluirlo en tus platillos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi