El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Richard Blanco, calificó de "inconstitucional" la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, porque a su juicio, ambas están estipuladas en la Constitución .Blanco señaló que la ANC debe ser "sancionada" por violar la Carta Magna, además adelantó que el exalcalde Antonio Ledezma, este miércoles 27 de diciembre, se dirigirá a la "Organización Internacional del Trabajo para hacer la denuncia" contra la decisión de la instancia.El diputado afirmó que son más de "seis mil trabajadores" que se quedaron sin empleo y sin "aguinaldos", reseñó Unión Radio.Blanco sostuvo que "no hubo un previo aviso" por parte de la ANC a las autoridades pertenecientes a las alcaldías, "fue en una sesión irregular", dijo. El diputado aseguró que no se ha nombrado al representante que llevará a cabo este "acto institucional" y aseveró que los trabajadores de la alcaldía "no lo van a aceptar"