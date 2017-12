Las mandarinas hacen mucho más que proporcionar un sabor agradable. Este cítrico tiene una serie de beneficios para la salud, como la prevención del cáncer y el aumento de peso, entre otras.1) Cáncer: Investigaciones han revelado que las mandarinas pueden reducir el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Los carotenoides presentes mandarinas debido a la alta vitamina A han demostrado reducir el riesgo de cáncer de hígado. El jugo de mandarina que reciben los pacientes con hepatitis C redujo el riesgo de desarrollar cáncer de hígado debido a su alto contenido de criptoxantina beta. Las mandarinas tienen un alto nivel de limoneno que tiene efectos anti-cáncer y también ayuda a prevenir el cáncer de mama.2) Vitamina: Contienen un alto nivel de vitamina C que proporciona un número de beneficios para la salud. La vitamina C ayuda a combatir una serie de moléculas inestables en nuestro cuerpo conocidos como radicales libres a través de sus propiedades antioxidantes. Todos somos conscientes del hecho de que los radicales libres en el cuerpo pueden llevar a enfermedades infecciosas y el cáncer. Los antioxidantes presentes en mandarinas desarmar los radicales libres y previenen el daño celular.3) Problemas de coresterol: Producen sinefrina que frena la producción de colesterol en el cuerpo. Los antioxidantes presentes en la mandarina ayudan a reducir el colesterol malo y promover el buen colesterol. Las mandarinas combaten los radicales libres que oxidan el colesterol que hace que el colesterol que se adhieren a las paredes de las arterias. Además contienen fibra soluble e insoluble como hemicelulosa y pectina, que impide la absorción de colesterol en el intestino.4) Presión arterial: Ayudan a los niveles de presión arterial. Se componen de nutrientes y minerales como el potasio que reduce la presión arterial. Las mandarinas ayudan a mantener el flujo de sangre se mueve suavemente a través de las arterias lo que mantiene la presión arterial normal.5) Pérdida de peso: Son una fuente importante de fibra. Alimentos ricos en fibra mantienen el estómago lleno por un período más largo de tiempo y reducen el deseo o la necesidad de comer más alimentos, ayudando en la pérdida de peso. Los médicos han descubierto que comer mandarinas trae beneficios para bajar la insulina, por lo que en lugar de almacenar el azúcar y convertirlo en grasas, lo utiliza como combustible que lleva a la pérdida de peso.6) Sistema inmune saludable: La vitamina C en la mandarina es fundamental en la prevención de resfriados y es vital para el buen funcionamiento de un sistema inmunológico saludable. Las mandarinas tienen propiedades antimicrobianas que evitan que las heridas se infecten y evitan los virus, hongos e infecciones bacterianas. Las mandarinas previenen espasmos en el aparato digestivo y el sistema nervioso por lo tanto evita calambres y vómitos. La mandarina es un purificador natural de la sangre que ayuda a eliminar las toxinas y sustancias no deseadas del cuerpo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi