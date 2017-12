Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro , y el constituyente Diosdado Cabello acusaron a Portugal de “sabotear” la importación de perniles por parte del Gobierno chavista, que ha incumplido su promesa de repartir entre el pueblo este alimento tradicional de Navidad.“¿Pero qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo, porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela . Todo, lo compramos. Pero teníamos que importar y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias”, dijo Maduro , reseñó Efe.“Nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían y nos sabotearon por ahora”, agregó en cadena nacional de radio y televisión Nicolás Maduro Poco más tarde, el influyente Cabello confirmaba lo dicho por Maduro en su programa de los miércoles, Con el mazo dando.“¿Y por qué no llegó el pernil? Por el bloqueo que tenemos. Los portugueses se comprometieron, los asustaron los gringos y no mandaron los perniles”, dijo el exministro y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que culpó a las sanciones estadounidenses de la crisis del pernil y la escasez de gasolina.Ciudadanos de zonas humildes han protestado en los últimos días en distintos puntos del país al no llegarles el pernil navideño prometido por Maduro , para seis millones de familias que reciben el CLAP, las bolsas de alimentos subsidiados de las que dependen para comer millones de venezolanos.“Más allá de los CLAP, el pueblo que desee adquirir el pernil navideño de la Revolución Bolivariana pueda adquirirlo a costo, a precios justos acordados”, dijo en su momento el vicepresidente Tareck el Aissami.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi