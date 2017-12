/ Presos políticos excarcelados se presentaron ante los tribunales pero no hubo audiencia (foto EFE)Los "presos políticos" excarcelados, por recomendación de la oficialista Comisión de la Verdad de la Constituyente durante la Navidad, conocerán sus condiciones de libertad el próximo 8 de enero porque los tribunales están de vacaciones, informó hoy la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).En una nota de prensa, en la que se recuerda que los liberados asistieron este martes a los tribunales para conocer cuáles serían las condiciones de su libertad, el director ejecutivo del FPV, Alfredo Romero, señaló que los "presos políticos" excarcelados "no sabrán cuáles son sus restricciones hasta el 8 de enero".El FPV, que defiende a la mitad de los que fueron liberados este fin de semana, indicó que durante la visita de ayer los abogados tampoco pudieron tener acceso a los expedientes de los liberados.Romero dijo, según el texto, que "7.171 personas de las 12.013 que fueron detenidas por motivos políticos desde 2014 se mantienen con restricciones a su libertad".El FPV tiene contabilizados 216 "presos políticos", según la última cifra ofrecida el 25 de diciembre por el también director de la ONG, Gonzalo Himiob.El fin de semana fueron liberadas 44 personas consideradas presos políticos por una recomendación que hiciera la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a la Justicia venezolana.Entre los liberados destacan la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba 2 años y 4 meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.Así como también el exalcalde opositor Alfredo Ramos, quien fue detenido en julio por no levantar las barricadas de las calles del municipio que gobernaba, Iribarren, en el estado Lara.La libertad de todos los "presos políticos" es una de las peticiones de los opositores en el diálogo que mantienen con el Gobierno de Maduro en República Dominicana, donde se espera una próxima cita para el próximo 11 y 12 de enero.Algunos portavoces oficialistas sostienen que las liberaciones de los más de 40 "presos políticos" el fin de semana son un gesto de buena voluntad en el marco del diálogo político.Fuentes cercanas al proceso auguran la liberación de otras decenas de presos antes de fin de año y en la víspera de Reyes. EFELa PatillaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi