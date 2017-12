/ La entrevista tomó la forma de una cálida conversación entre Obama y el príncipe Harry, quien se desempeñó como editor invitado en el popular programa Today de la BBC Radio 4.En su primera entrevista desde que dejó la Casa Blanca, el expresidente Barack Obama no mencionó al presidente Trump por su nombre, pero no tenía que hacerlo: le dijo a su anfitrión, el príncipe Harry, que los líderes no deberían usar las redes sociales para alimentar divisiones."Todos los que estamos en puestos de liderazgo tenemos que encontrar formas de recrear un espacio común en Internet", dijo Obama La entrevista tomó la forma de una cálida conversación entre Obama y el príncipe Harry, quien se desempeñó como editor invitado en el popular programa Today de la BBC Radio 4."Uno de los peligros de Internet es que la gente puede ver realidades totalmente diferentes. Pueden verse confortados con informaciones que refuerzan su visión", dijo Obama al nieto de la reina Isabel II.Continúo: "La pregunta que se plantea es cómo utilizar esta tecnología para que permita la pluralidad, la diversidad, evitando con ello la balcanización de la sociedad".En la conversación, grabada en Canadá el pasado septiembre, Obama dijo que se sintió sereno el día que se marchó de la Casa Blanca pese a la sensación de que quedaba mucho trabajo importante por hacer. Describió como "enormemente liberador" poder marcarse su propia agenda por la mañana y tener tiempo para hablar con su esposa, Michelle, ahora que ya no es presidente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi