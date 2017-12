/ Trajes con hilachas de múltiples colores, estrambóticas máscaras e infinidad de hombres disfrazados con estos singulares atuendos, toman este 28 de diciembre las calles de Sanare, capital del municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara, para celebrar la fiesta de la Zaragoza. Se trata de una colorida celebración religiosa caracterizada por la danza de estos peculiares personajes, que marchan por todo el pueblo bailando al son del tamunangue, principal expresión musical y cultural del estado Lara, y que recuerda el Día de los Inocentes. La Zaragoza es una fiesta popular que evoca la locura de las madres que perdieron a sus hijos, luego de la matanza ordenada por el rey Herodes (Ascalón, 73 a. C.-Jerusalén, 4 a. C.). Cuenta el pasaje bíblico que esta criminal acción la mandó a ejecutar tras sentirse engañado por los Tres Reyes Magos, quienes supuestamente le dirían el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Herodes intentaba evitar que el nuevo Mesías, que nacería en Belén, le arrebatara su liderazgo, y mandó a matar a todos los niños nacidos durante esos días en esa ciudad. Este aciago episodio es rememorado por los zaragozas: hombres vestidos con trajes y máscaras multicolores que evocan la locura de aquellas madres, y que salen a danzar todos los 28 de diciembre en Sanare, ciudad de Los Andes venezolanos situada a 65 kilómetros de Barquisimeto. De esa manera se recuerda en esta región Centro-Occidental del país el Día de los Santos Inocentes, así como se rememora en otras regiones del país, como es el caso de la tradición Locos y Locainas, que se efectúa en los estados andinos de Mérida y Trujillo. Bernabé Alvarado, uno de los Capitanes Mayores de esta fiesta larense, encargado de organizar la tradición religiosa en Sanare, contó que “muchas de las personas disfrazadas de zaragozas cumplen promesas concedidas a favor de niños y niñas: hijos, sobrinos y nietos” Agregó que “se sabe que esta tradición de La Zaragoza tiene más de 200 años de antigüedad, pero no se conoce con certeza por qué se inició en esta población larense”. Acotó que “no se tiene conocimiento de la razón por la cual en nuestro estado adquirió este nombre, pero desde que se comenzó a practicar esta tradición en Sanare, la llamamos La Zaragoza”. Tampoco se explica del todo por qué esta trágica historia del rey Herodes, de aquel día de la era Cristiana, pasó a celebrarse en la modernidad venezolana con todo tipo de bromas. Éstas van desde servir café salado a las visitas de la casa hasta las tradicionales noticias “inventadas” por los medios, durante este día, para engañar a su público, siempre a manera de broma que posteriormente es aclarada. En el caso de los zaragozas larenses estos igualmente gastan bromas, en alguno casos algo pesadas a propios y visitantes de esta tradicional fiesta decembrina venezolana. El municipio Andrés Eloy Blanco es uno de los principales productores de café del país. Allí los campesinos se levantan muy temprano a trabajar todos los días. No obstante, este 28 de diciembre se levantan más temprano que de costumbre para iniciar la celebración de La Zaragoza con rezos, bailes y disfraces. En la casa de María Elvira González, otra de las capitanas mayores de esta fiesta religiosa y en la que se tiene en custodia un cuadro de los Santos Inocentes, los fieles de La Zaragoza toman café y comen pan dulce a las 3:30 de la madrugada, minutos antes de iniciarse esta celebración religiosa. En el hogar de los González se cumplen los primeros rezos en honor a los Santos Inocentes. En la iglesia del pueblo de Sanare, desde muy temprano, también comienzan a llegar los fieles para la misa de las 10:00 de la mañana, que da inicio formal a la fiesta. Este día la capital del municipio Andrés Eloy Blanco, amanece más colorida que nunca por los trajes de múltiples colores, típicos de esta celebración, que adornan las calles, las casas y la iglesia por decenas de feligreses que salen vestidos de zaragozas a cumplir sus promesas, a hacer sus broma y a recordar el Día de Los Inocentes. Fuente/AVNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi