/ El exótico edificio naranja de Chacao Diversas obras de teatro, conciertos, seminarios, conferencias, y exposiciones, de corte nacional e internacional, marcaron un exitoso 2017 en el CCCH-Centro Cultural Chacao. Bajo el brazo ejecutor de la Alcaldía de Chacao, en alianza con Embajadas, instituciones culturales, productores y la empresa privada, se hicieron posibles interesantes encuentros que llenaron de arte y reflexión al espectador, consolidando al CCCH como el centro cultural por excelencia de toda Caracas. La Caja , espacio de investigación visual, se engalanó con la exposición binacional Italia- Venezuela , titulada Disio , bajo la curaduría del italiano Antonello Tolve. La muestra propuso en un cuadro de inciertos equilibrios económicos, políticos y sociales, la magia del despertar, el entusiasmo de retomar la tradición y la fraternidad, y el deseo de un compromiso común. La galería le abrió también las puertas a las exposiciones Áspero de Starsky Brines, Enay Ferrer, Paul Parrella y José Vivenes; Entre Caracas y La Guaira de Jonathan Carvallo Salas; y Manual de jardinería de Teresa Gabaldón, entre otras . Todas abiertas de manera gratuita al público. La Experimental , por su parte, se convirtió en una vitrina de entrada libre para dar a conocer el Arte de hacer ciudad de la mano de la plataforma creativa Taller de Bicicletas. Asimismo, proyectó el XIII Festival de Cine Italiano 2017 , el Festival de Cine Alemán , ciclos de cine argentino, español, coreano y de los países bajos, apto para todo público. De igual manera, fue el epicentro del ciclo de charlas de Filosofía en la ciudad protagonizadas por el Doctor Wolfgang Gil, Alfredo Vallota, Sandra Pinardi y Érik del Búfalo, entre otros. En sus espacios también se presentó el ciclo de conciertos de Bancaribe pone la música , con las voces y melodías de Atapaima, el CVA Big Band y Juan Pablo Barrios Latin Jazz, entre otros. El ciclo Teatro En Resistencia, a mediados de año presentó en el teatro a la exitosa obra Fresa y Chocolate , que no sólo le llevó un mensaje de afecto, tolerancia y respeto al público, sino que también permitió comparar el escenario político y social de Cuba, con el vivido en otros países. La reconocida revista musical A todo volumen se sumó igualmente a esta iniciativa, con el propósito de reafirmar la idiosincrasia del venezolano. Otra de las producciones teatrales de este ciclo, fue Rojo , la cual retrató la convivencia entre el pintor expresionista Mark Rothko y su joven discípulo, Ken, durante un lapso de dos años. Las tres piezas ofrecieron funciones gratuitas. El Teatro del CCCH también fue escenario de la exitosa conferencia gratuita Comunicaciones para tiempos sin Internet. Manual de supervivencia, protagonizada por un panel de lujo, constituido por los reconocidos periodistas Luis Carlos Díaz, Víctor Amaya y Arnaldo Espinoza. En sus instalaciones se realizó el estreno nacional del cortometraje Lo que el mar se llevó , en memoria de la actriz venezolana Mónica Spear y el resto de los venezolanos que han sucumbido en manos de la delincuencia. Sumado a esto, se presentó un documental por los 10 años del cierre de RCTV, entre otros. Las escenas de las famosas óperas Cosí Fan Tutte de W.A Mozart, Lucia de Lammermoor de Gaetano Donizetti y Rigoletto de Giuseppe Verdi, también se sumaron a la programación del teatro, con una función de Humor, amor y venganza en la ópera . En apoyo al talento emergente, La Viga albergó piezas teatrales interesantes tales como Cuando tengamos que irnos bajo el lema “Apostar por la esperanza”, Comegato de Gustavo Ott y Cría de Canguros de Karin Valecillos. De igual manera, fue el escenario para la exitosa conferencia Periodismo en zonas de conflicto en el siglo XXI. Presente y futuro de los corresponsales de guerra , dictada por el periodista español Ángel Sastre. Este corresponsal de guerra obtuvo en 2010 el Premio Larra a la mejor trayectoria profesional para reporteros jóvenes de la Asociación de la Prensa, y más recientemente la distinción de la Cátedra UNESCO, los premios HOY de Extremadura, el NHIPO a la trayectoria periodística y el Francisco Valdés. Otro de los eventos que se apoderó del CCCH en 2017, fue el 15° Banff Mountain Film Festival , que reunió una impresionante colección cinematográfica que invitó al espectador a adentrarse en sublimes paisajes constituidos por esbeltas montañas, extravagantes cordilleras, paradisíacas playas y demás escenarios donde el turismo de aventura fue el protagonista. Sumado a este evento, figuró la sexta edición del Seminario Fundación Cisneros, Muestra, cuenta , que examinó la gestión cultural, personalidades y exhibiciones, realizadas en América Latina, además de la presentación de propuestas culturales para Venezuela . El espectáculo británico de hip hop , Live Vibe, ofreció una oportunidad única a jóvenes artistas del mundo de la danza y música, para presentar su trabajo en un ambiente profesional en las etapas más tempranas de sus carreras. Y si de artistas musicales de talla internacional se trata, en este 2017 se presentaron en el CCCH, el estadounidense Oscar Williams and The Band of Life y la trompetista neerlandesa Maite Hontelé , quienes pusieron a bailar al público con sus propuestas. La gestión del CCCH se hizo posible a las alianzas con organizaciones públicas y privadas, entre otras, el Caracas Press Club y el Instituto de Investigaciones de la Comunicación, Ininco-UCV, que trajo una propuesta educativa interesante mediante diversos foros. En noviembre el Teatro del CCCH arribó a sus seis años, ocasión que coincidió con el Festival Venezuela Cantat , en el marco de los 50 años de la Schola Cantorum de Venezuela y los 80 años de vida de su fundador el maestro Alberto Grau. En 2018 el CCCH continuará abriendo sus puertas a propuestas artísticas en todas las disciplinas, para todo tipo de público, y con los mayores estándares de calidad posibles, porque cree en la construcción de ciudadanía y de país, a través del arte y la reflexiónCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi