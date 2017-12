Como de costumbre el mundo del espectáculo siempre da de que hablar, y en este 2017 diversos hechos marcaron la escena mundial tanto en la música, como en el cine, sucesos que generaron gran impacto y distrajeron a la gente de los típicos conflictos mundiales.Los venezolanos han marcado pauta en la estratosfera de la farándula mundial, en la música, la animación y hasta en los concursos de belleza, Venezuela ha dicho presente imponiendo su sello criollo.Asimismo, los concursos de belleza como acapararon la atención en el mundo del espectáculo, así como el Miss Venezuela Earth 2017, donde la venezolana Ninoska Vásquez brilló por todo lo alto en Filipinas.Dos reinas universales en un año Entrando el año se realizó el Miss Universo 2016, en donde Miss Francia, Iris Mittenaere se coronó como la más bella de este año , con un reinado muy corto. La venezolana Mariam Habach no figuró entre las finalistas, pese a ser favorita.Once meses pasaron y el mundo se volcó a la elección de Miss Universo 2017, donde Demi-Leigh Nel-Peters, representante de Sudáfrica , se alzó como la reina. La criolla Keysi Sayago destacó entre las 5 finalistas con una actuación impecable.Queda para 2018 pendiente la participación de Sthefany Gutiérrez, una joven de 18 años que se coronó Miss Venezuela 2017.Premios y enredos en el cine mundial En la 89° edición de los premios Oscar, las celebridades se dieron cita en el teatro Dolby de Los Ángeles, una noche en la cual se esperaba que la gran triunfadora de la noche fuera la aclamada La La Land, sin embargo fue la decepción al ser nombrada por error como la ganadora, cuando la que obtuvo este galardón en realidad fue Moonlight.Esta fue la primera ocasión en los 89 años de historia de los premios que se produjo una equivocación al entregar una estatuilla, evocando lo sucedido en el Miss Universo 2015 cuando Miss Colombia fue nombrada por error de Steve Harvey como la reina del universo, mientras que la vencedora real fue Miss Filipinas.Premios Grammy 2017 La 59 edición de los Premios Grammy se llevó a cabo el 12 de febrero de 2017 en el Staples Center de Los Ángeles en California.El Grammy prometía ser un duelo entre divas. Por un lado Adele y sus balanda rompecorazones y por otro Beyoncé, que tenía nueve nominaciones.Adele, quien se llevó los premios más importantes de la noche agradeció entre lágrimas a su colega Beyonce, diciéndole que era su gran inspiración.Édgar Ramírez: imparable El actor venezolano Édgar Ramírez continúa cosechando éxitos como los grandes de Hollywood. Este año siguió su camino al estrellato con su interpretación del famoso diseñador italiano, Gianni Versace, en el segundo ciclo de la producción de FX American Crime Story que llegará a Latinoamérica el 18 de enero.Ahora el venezolano anunció en sus redes sociales el estreno de su nueva película llamada " Bright" junto al actor y ganador del Óscar Will Smith y Joel Edgerton, el próximo 22 de diciembre en Netflix.Venezolanos brillaron en los Latin Grammy y otros galardones Venezuela dio la talla a nivel mundial en el mundo de la música con merecidos premios que le dieron una alegría al venezolano en momentos difíciles.La agrupación musical Guaco ganó el pasado 17 de noviembre el premio de la Academia de Música Latina como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con el disco Bidimensional.La Academia Latina de la Grabación reconoció la trayectoria del cantante Ilan Chester en la gala previa a la ceremonia televisada de los Latin Grammy 2017.Al recibir el reconocimiento Chester se lo dedicó a su esposa Merci Mayorca y a Venezuela Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza logró un Latin Grammy por su álbum Babies, de Marc Anthony , el cual fue producido para los pequeños de la casa y es su más reciente producción junto al puertoriqueño.“Nacho” se posicionó en la categoría de "Álbum de Música Latina para Niños" como productor del disco infantil este jueves junto a Marc Anthony y Carlos Escalona Cruz.Franco de Vita recibió el premio Billboard Salón de la Fama por “trascender fronteras de géneros e idiomas ” durante sus 30 años de carrera musical; y Chino & Nacho se alzaron en las categorías Artista del año, dúo o grupo, canciones tropicales y Artista del año, dúo o grupo, canciones latin pop.Ninoska Vásquez se luce en el Miss Earth 2017El Miss Earth Venezuela fue transmitido por primera vez en Globovisión, donde resultó vencedora Ninoska Vásquez , en la noche del 20 de agosto en el Hotel Intercontinental Tamanaco de Caracas. En esa noche 2 6 candidatas de diversos estados y regiones del país compitieron por el título .Al final del evento, Alyz Henrich, Miss Tierra 2013 y el diseñador Prince Julio César, propietarios del concurso, coronaron a la ganadora, Ninoska Vásquez, de Lara.Vásquez tuvo una participación muy destacada en Filipinas donde se realizó el concurso. En tierras asiáticas la criolla se robó los corazones del público.La venezolana Ninoska Vásquez se posicionó como una de las favoritas de la noche y culminó su participación en el top 8 de la competencia, en la cual resultó vencedora Miss Filipinas, Karen Ibasco.Escándalos y rupturas Los escándalos en 2017 también ocuparon un lugar en las primeras planas del espectáculo, y el epicentro fue Hollywood con los escándalos de acoso sexual por parte de figuras relevantes de la industria.A principios de octubre, se conoció que el productor Harvey Weinstein habría dirigido a lo largo de los últimos años, tanto a empleadas como a determinadas compañeras de profesión. Como un efecto dominó, salieron a la luz otros escándalos no menos graves, como el actor Kevin Spacey, y el drama que generó este caso, además de Gene Simmons, Dustin Hofmann y Matt Lauer, entre otros.Los divorcios también coparon espacios, A casi tres meses del nacimiento de su hijo Matías (ocurrido el 27 de enero de 2017), Marjorie de Sousa y Julián Gil se separaron y a partir de entonces, se desató una batalla legal, que aún no termina.La cantante Shakira no tuvo un buen años, pese a posicionarse con sus éxitos y un nuevo disco. La colombiana fue vinculada con los Paradise Papers , un conjunto de 13.4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales. También se vio obligada a cancelar su gira por Europa por sus problemas con las cuerdas vocales.Luto en la música El 2017 también fue el año de grandes pérdidas musicales, en especial e mundo del rock se vio impactado por el fallecimiento de grandes exponentes del género.El cantante y compositor Chris Cornell, líder de la banda Soundgarden y pionero del movimiento grunge, murió a los 52 años el 18 de mayo, tras un concierto en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos. La policía de Detroit había apuntado al suicidio como posible causa de muerte del reconocido artista.El pasado 20 de julio el mundo se conmocionó ante la noticia de la muerte de Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, quien perdió la vida luego de ahorcarse en su casa de Palos Verdes, California. El músico siempre fue bastante sincero sobre sus problemas de depresión y su adicción a las drogas y el alcohol.El cantante venezolano José Andrés Blanco, mejor conocido "Blanquito Man", y uno de los integrantes de la popular banda de ska King Changó, murió e, 16 de noviembre en un hospital de Nueva York, tras tres años batallando con un cáncer de colon.El legendario guitarrista escocés Malcolm Young y cofundador de AC/DC, falleció el 18 de noviembre a los 64 años tras sufrir un largo proceso de demencia, que comenzó a desarrollar hace una década.