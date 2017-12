/ *** Fueron suspendidos los pagos de salarios hasta que sea aclarada la situaciónDando cumplimiento a las políticas administrativas del gobernador Ramón Guevara, la Dirección de Educación del estado Mérida culminó la primera etapa de revisión de nóminas en la que fue encontrada una serie de irregularidades, por lo que fueron suspendidos temporalmente los pagos de salarios de, por lo menos, 50 educadores.El director de Educación, Luis Loaiza, informó que en esta fase de exploración fueron hallados casos en los que destacan dobles cargos, inasistencias, educadores que recibieron sus cargos verbalmente sin documentos aprobatorios, adolescentes con cargos de profesores, personas que recibieron la titularidad en agosto de 2017 con edades superiores a los 65 años de edad, entre otras anomalías.Loaiza agregó que, debido a la situación descubierta, se tomó la decisión de suspender temporalmente los pagos de sueldos de estos funcionarios hasta que se aclaren estas circunstancias y sean presentados ante la Dirección los correspondientes recaudos reglamentarios tal y como lo establece la ley.De igual modo, reiteró que no callarán este tipo de situaciones que ponen en riesgo la educación al estar en manos de personas que pudieran no tener la formación académica requerida para dirigir el proceso académico en la entidad.Así mismo, insistió en que aquellos casos que cobran como profesionales sin tener expedientes ni contratos de trabajo, tienen las puertas abiertas de la institución que representa para que sean expuestos los recaudos y regularicen sus condiciones. "La doble nómina, el doble cargo y la doble identidad son delitos tipificados, y serán denunciados en su debido momento", enfatizó Loaiza.El director de Educación reiteró que hasta ahora no se ha destituido a nadie en este ente adscrito al Ejecutivo regional, e hizo un llamado a los involucrados para que se acerquen a la sede de las instalaciones de la Dirección de Educación donde serán atendidos a partir del 3 de enero. /OCI /Keyla Araque /Fotos: Wilmer SosaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi