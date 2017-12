El mundo de la televisión y el streaming vibraron en este 2017, diversas producciones captaron la atención del público, y en esta contienda HBO y Netflix se llevaron todos los créditos.Series como “Big Little Lies”, “The Deuce” y la séptima temporada de “Game of Thrones”; generaron un gran impacto en la audiencia.Cabe mencionar la segunda temporada de “Stranger Things”, “GLOW”, “Mindhunter ” y la sorpresa alemana “Dark”, las cuales destacaron como las mejores series que tuvo el año.Cabe mencionar producciones como “ The Good Place” (NBC) y “The Sinner” (USA Network) deslumbraron según la crítica especializada.Amazon no se queda atrás; el servicio online también estrenó dos series que se suman al listado de lo mejor de 2017. La reciente comedia “The Marvelous Mrs. Maisel” y la adaptación de la novela de Neil Gaiman “American Gods” fueron aplaudidas por su calidad.El drama familiar “This Is Us” se ganó un lugar pese a que se encuentra aún en su segunda temporada. Sin embargo, sus excelentes actuaciones y la emotiva trama que envuelve al show la hace una de las mejores que están en programación por el momento.Por su parte, la cadena FX apostó por los superhéroes, pero de una manera completamente diferente en “Legion”, tratando temas como las enfermedades mentales en un mundo de mutantes.Vía Globovision/www.diariorepublica.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi