El nuevo cohete que SpaceX espera enviar a Marte cargado con un auto deportivo eléctrico Tesla Roadster ha sido fotografiado por un turista.El Falcon Heavy despegará el próximo mes desde Cabo Cañaveral, en Florida , para una misión no tripulada hacia el planeta rojo.Esta semana el director ejecutivo de las compañías SpaceX y Tesla, Elon Musk, publicó en Instagram la imagen del Tesla Roadster instalado en el interior del vehículo espacial.Ahora esta lujosa carga ha sido retirada del hangar del SpaceX y sellada en el cohete, momento que fue registrado por un turista desde un autobús durante una excursión por Cabo Cañaveral .Musk afirmó a The Verge a principios de este mes que el Tesla Roadster color guinda se quedaría por 1.000 millones de años en la órbita marciana "si no explota durante el ascenso", y que el sistema acústico del superdeportivo cuyo precio ronda los 250.000 dólares , seguirá reproduciendo la canción 'Space Oddity' de David Bowie .