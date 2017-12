/ Se fue en silencio del Gabinete económico del Gobierno de Mauricio Macri. Las rispideces del exministro Alfonso Prat-Gay con la tríada de jefatura de Gabinete (Peña-Lopetegui-Quintana) por su manejo centralista de la economía y con el titular del Central Federico Sturzenegger por el manejo de la política económica sellaron su salida. Sin embargo, el economista, que aún mantiene una fuerte sintonía con Cambiemos, se permite opinar y criticar sin tapujos sobre el devenir de la economía.En simultáneo a la conferencia de Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, el exministro de Economía durante el primer año de presidencia de Macri lanzó un breve tuit sobre los cambios en las metas económicas. En el marco de la interna que mantuvo con Sturzenegger por las altas tasas, el mensaje de Prat-Gay es un sútil festejo y tiene cierto sabor a revancha.La meta de inflación la fija el PEN, no el BCRA. El cambio en esa meta la hace más compatible con el objetivo de reducción gradual del déficit fiscal y de consolidación del crecimiento. Ahora espero que el gobierno no desatienda el otro déficit, el comercial, que está aumentando- Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) December 28, 2017 El relajamiento de las metas de inflación representa un revés para el titular del Central ya que era un férreo defensor de la política monetaria dura, con el anhelo de llegar a una inflación de 10% en 2018 y tener un dígito en 2019. De esta forma, Sturzenegger deberá moderar las tasas para calentar la economía y consolidar el crecimiento. Un tema que desató más de una discusión entre Prat-Gay y Sturzenegger.Más sobre Cambios en las metas económicas El Gobierno se plantea una meta de inflación del 15% para el 2018 En un breve mensaje, Prat-Gay respaldó el diagnóstico del Gobierno de relajar las metas de inflación -las mismas que él delineó- para los próximos años: "La meta de inflación la fija el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), no del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El cambio en esa meta la hace más compatible con el objetivo de reducción gradual del déficit fiscal y de consolidación del crecimiento", manifestó.Pero el extitular del Banco Central durante la gestión de Néstor Kirchner encendió una luz de alerta sobre la balanza comercial y recomendó: "Ahora espero que el gobierno no desatienda el otro déficit, el comercial, que está aumentando", remarcó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi