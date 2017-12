/ Los Jedis son conocidos por sus habilidad de pelea, no por su sentido de la moda. Pero el artista Gabriel Dishaw descubrió que podía combinar ambos conceptos y crear esculturas que fusionen la tendencia de una marca internacional con el fanatismo por Star Wars . Y lo que parecía casi imposible de lograr, se convirtió en una de las líneas de colección más buscadas en Estados Unidos.Más sobre tendencias La diseñadora que crea vestidos de fiesta con papeles de regalo Tailandia: la tendencia de tatuarse con bambú que seduce a los turistas Los "labios ondulados" que causan furor en Instagram "Mientras estaba de vacaciones en Michigan, encontré unas valijas de Louis Vuitton de la década de los 70, en un local de antigüedades", relató el diseñador en una entrevista. "Y fue allí cuando surgió una chispa de creatividad en mí y pensé que las podía usar para confeccionar algo , aunque todavía no sabía en qué", agregó.Con valijas de Louis Vuitton viejas, el diseñador recrea a sus personajes de ficción favoritos. Ya con el equipaje en su casa, se le ocurrió que podría recrear a los personajes de sus películas favoritas . "Yo realmente disfruto tomar dos ideas diferentes que no combinan de forma natural y mezclarlas", explicó Dishaw, que confesó ser un gran devoto de la ciencia ficción.La confección de las esculturas pueden demorarse entre 40 y 100 horas. Aunque su trabajo oficial es una tienda, cuando está fuera de la oficina se dedica por completo a sus esculturas. Su proyecto se convirtió en un oficio demandante: el artista indicó que un Darth Vader puede demandar 40 horas de producción, mientras que un Imperial Walker requiere al menos 100 horas de dedicación.Las piezas de Star Wars pueden valer hasta 7500 dólares. Con respecto a los precios, las obras de arte de este diseñador forman parte de una línea premium. En su página web oficial, Dishaw vende sus piezas entre los 1500 y 7500 dólares. Y a pesar de tener un valor carísimo, la gran mayoría ya están agotadas por los próximos meses.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi