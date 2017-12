/ Dicen que nadie se salva de un archivo. Y parece ser que Donald Trump no es la excepción. El presidente de los Estados Unidos había prometido en una entrevista de 2011 que "apenas" se tomaría vacaciones, después de acusar a Barack Obama de ausentarse demasiado de la Casa Blanca. Pero durante su primer año de gestión, el magnate acumuló más de 100 días de descanso : escapadas a puro golf.Más sobre Donald Trump Se viene el año del Perro, y en China lo volvieron a celebrar con una estatua de Donald Trump Israel planea llamar "Donald Trump " a una futura estación de tren en el Muro de los Lamentos El saludo navideño en bikini de las hijas de Donald Trump que revoluciona la web Según un recuento de The Wall Street Journal , los complejos lujosos son su destino favorito: pasó 40 días en el de Mar-a-Lago, otros 40 en su propio club en Nueva Jersey y el tiempo restante en un resort que posee en las afueras de Washington. Después de su fallido intento de aprobar en el Congreso un nuevo plan sanitario -que buscaba reemplazar el Obama care- el mandatario se tomó dos semanas libres para practicar su deporte favorito, lejos del caos que provocó su iniciativa en el país."Don't take vacations. What's the point? If you're not enjoying your work, you're in the wrong job." -- Think Like A Billionaire- Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 19 de noviembre de 2012 Pero su ausencia en el Salón Oval no sólo fue cuestionada por su bajo nivel de liderazgo, sino también por el gasto público que generó. Según el informe publicado por el diario, Trump se convirtió en uno de los presidentes que más dinero derrochó en traslados y descansos. En promedio, los periodistas señalaron que se trató de 1,5 millones de dólares por mes , medio millón más que los Obama A pocos días de terminar 2017, el magnate sigue de vacaciones en Mar-a-Lago -ubicado en la costa de Florida -, al que apodó como "la Casa Blanca de invierno" y no volverá a sus funciones hasta el domingo que viene .Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Trump le pidió a los ciudadanos estadounidenses que vuelvan a trabajar de inmediato el lunes 1 de enero. "Para lograr que América sea grande de nuevo", aclaró.I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it's back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!- Donald J. Trump (@realDonald Trump ) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi