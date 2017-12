/ Gregg Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, envió un mensaje con respecto a las causas benéficas que habla muy bien de su corazón humanitario, algo que lo ha caracterizado a los largos de todos los años que lleva en la NBA."Si eres tan rico, no necesitas todo (ese dinero), mientras que otras personas sí lo necesitan", comentó el entrenador de los Spurs para defender la importancia que tienen para él ayudar a los más necesitados. "Entonces, eres un tonto si no lo donas. Es muy simple", sentenció.Popovich realizó donaciones bastantes significativas a los damnificados por los huracanes Irma y María, que no fueron publicadas en ningún sitio ni se hizo alarde de ellas.Asimismo, también trabaja con el Banco de Alimentos de San Antonio y participó en un proyecto para ayudar tras los desastres naturales sucedidos en Haití y Puerto Rico.Con tantos problemas que ocurren en el mundo, esperamos que las declaraciones del veterano entrenador inspiré a otras estrellas a sumarse a iniciativas que ayuden a personas afectadas por diversos motivos.LVCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi