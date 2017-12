/ El director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto explicó que es el segundo sorteo del año con un cupo de 750 viviendas al que postularon 92 cooperativas: "Obvio que no todas podrán entrar, pero las que no hayan sido beneficiadas y estén en el tercer sorteo consecutivo, van a acceder de manera directa".Schelotto informó que los requisitos son el estudio del anteproyecto y la documentación notarial, así como tener la cooperativa inscrita con certificado en regla, todo lo que fue publicado diez días antes "para que no hubiera ningún tipo de inconveniente ni se pudiera cuestionar", indicó. También sostuvo que son cooperativas de todo el país y que se debe tener en cuenta que el 60% de las cooperativas se ubican fuera de Montevideo."En lo que va del período tenemos unas cuatro mil y pico de viviendas terminadas y unas seis mil están en obra: "Obviamente son obras largas porque implica el trabajo de la familia, un compromiso muy grande y un financiamiento importante del Fondo Nacional de Vivienda. Schelotto anunció que para el 2018 se tendrá un despliegue de todo el programa, "no solamente de cooperativas sino, también, de construcción directa por parte del Ministerio, de apoyo a la construcción, convenios con la Intendencia… Es decir, es un año de ejecución y realizaciones", concluyó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi