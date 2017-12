/ El 2018 extrañara a grandes estrellas. Este año selló el retiro de leyendas del futbol mundial del campo. Frank Lampard, Xabi Alonso, Phillip Lahm, Francesco Totti, Andrea Pirlo y Kaká fueron seis de los jugadores que se despidieron de del deporte Rey, dejando su huella en la historia.Empezando con la leyenda inglesa Frank James Lampard, que anunció su retiro el pasado 2 de febrero, cuando militaba en el New York City, tras dar un paso por el Manchester City, de los mismos dueños. "Frankie", que empezó en el West Ham United, se ganó su lugar entre los legendarios, sin embargo, en el Chelsea FC, donde estuvo por trece temporadas (2001-2014) y marcó 209 goles, siendo el máximo anotador en la historia del equipo.Con los 'Blues', Lampard conquistó la Premier League en tres ocasiones, la FA Cup en cuatro, la Liga de Campeones y la Liga de Europa. Además con la selección de Inglaterra acumuló 29 tantos en 106 partidos y participó en tres ediciones de la Copa del Mundo. “Después de 21 años increíbles, he decidido que es el momento correcto para acabar mi carrera como futbolista profesional”, escribió el ex capitán del Chelsea en su cuenta de Instagram en aquel entonces. "Estoy inmensamente orgulloso de los trofeos que he ganado, de haber representado a mi país unas 100 veces y de haber marcado más de 300 goles", añadió.Adiós en MúnichEl 20 de mayo se unieron, juntos, a la lista de Lampard Xabi Alonso y Philipp Lahm, compañeros en el Bayern Munich alemán, donde conquistaron la Bundesliga ese año. El mediocampista español comenzó en la Real Sociedad su carrera futbolística para consagrarse luego en el Liverpool inglés, donde estuvo en cinco temporadas, consiguiendo la FA Cup y la Community Shield, además de la 'Champions' y la Supercopa de Europa, títulos que luego obtuvo también con la camiseta del Real Madrid . Con La Roja, 'el Mariscal' disputó 114 encuentros y se coronó campeón en Sudáfrica 2010, además de haber conquistado las Eurocopas del 2008 y el 2012. “Lo viví. Lo amé. Adiós hermoso juego”, escribió. "Creo que es el momento adecuado. Siempre tuve claro que mejor dejarlo pronto que tarde. Aún me siento bien, pero creo que es el momento apropiado”.Por su parte, Lahm selló su carrera siendo un icono bávaro, donde comenzó y terminó su vida deportiva. Defendiendo el escudo del Bayern Munich, Lahm logró la Bundesliga nueve veces además de la Copa de Alemania siete veces, coronándose en 2013 como campeón de la 'Champions' y del Mundial de Clubes. "Todo tiene un final y mi carrera también. Cuando estás preparando y la decisión ha sido meditada sabes que es el momento adecuado para decir basta. Estoy muy contento de todo lo que he podido vivir y agradecido al club. Pero hay vida después del fútbol", dijo quien también alzó la Copa del Mundo en Brasil 2014 con la escuadra alemana, donde tuvo 113 internacionalidades.LeggendeCampeones con la 'Azurra' en 2006, Francesco Totti y Andrea Pirlo también dejaron un futbol más gris tras sus retiradas este año. El 17 de julio será recordado por la afición de la Roma como un día emotivo: cuando Il Capitano colgó las botas. El delantero de 41 años le fue fiel solo a Roma, donde estuvo desde 1992 para nunca dejarla. "Me quedaría otros 25 años. Ser el capitán de este equipo ha sido un honor, mi corazón estará siempre con vosotros”, dijo a los aficionados en su despedida en el Olímpico de Roma. "Ahora bajaré por las escaleras y entraré al vestuario que me dio la bienvenida como un niño y ahora me deja salir como un hombre. Estoy orgulloso y feliz de haberles regalado 28 años de amor", agradeció el artillero romano, que marcó 307 goles con la camiseta giallorosso y conquistó la Copa de Italia y la Supercopa de Italia dos veces, además de la Serie A en una ocasión."El Arquitecto" se despidió, por su parte, lejos del suelo italiano. Desde las filas del New York City, Pirlo le dijo adiós al campo en 5 de noviembre. Será recordado por su extenso palmarés en la primera división italiana vistiendo las camisetas del AC Milan y la Juventus, con quienes conquisto la Serie A y B, la Copa de Italia y la Supercopa de Italia, además de consagrarse campeón en Europa con el Milán. “Mi aventura con el New York se termina, pero también mi recorrido como jugador profesional”, escribió Pirlo en su cuenta de twitter, agradeciendo “a cada club por el que he tenido el honor de jugar y cada compañero con el que he estado contento de jugar”.El año de los retiros lo cerró Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido por todos como Kaká. El mediocampista brasileño, ganador del Balón de Oro en el 2007, finalizó su carrera deportiva el pasado domingo 17 de este mes, desde el Orlando City de la MLS. Kaká inició su curso por el futbol en el Sao Paulo a los ocho años y fue en el Milan donde comenzó a ser reconocido, obteniendo la Serie A, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, para luego irse al Real Madrid , convirtiéndose en el octavo fichaje más caro de la historia del fútbol, y ganar La Liga y la Copa del Rey. Con la 'Canarinha', Kaká alzó la Copa del Mundo del 2002, además de ganar también la Confederaciones en 2005 y 2009. “Muy consciente, llegué a la conclusión de que es el momento de terminar mi carrera como jugador profesional”, declaró Kaká en una entrevista con el canal de televisión Globo.LVCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi