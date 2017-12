/ Las selfies irrumpieron en todos los ámbitos: desde las vacaciones con amigos, cenas familiares o cuando estamos solos. Hasta algunos arriesgan sus vidas en locaciones extremas para tener la foto perfecta y compartirla en las redes sociales . Pero esta tendencia de autorretratarse escaló un nivel más y ahora tendrá todo el protagonismo en una muestra de arte .Más sobre lifestyle El artista que transforma valijas de Louis Vuitton en esculturas de Star Wars La diseñadora que crea vestidos de fiesta con papeles de regalo Tailandia: la tendencia de tatuarse con bambú que seduce a los turistas Los Ángeles, ubicada en el estado de California, será la primer ciudad del mundo en inaugurar un Museo de Selfies. A partir de enero del 2018, todos los interesados podrán formar de su exposición, por un valor de 25 dólares la entrada.Have you heard? Winter is coming. And your selfie stick throne awaits. Get ready for the mother of all selfie museums. #TheMuseumOfSelfiesUna publicación compartida por Museum of Selfies (@themuseumofselfies) el Nov 28, 2017 at 11:15 PSTLa iniciativa fue idea de Tommy Honton y Tair Mamedov, quienes desean promover entre los visitantes debates sobre si una selfie puede ser considerada arte o no . Con la premisa de romper esquemas tradicionales, los fundadores quieren convertir el museo en un "lugar interactivo y divertido". Y en especial, mantener la sorpresa en cada rincón del establecimiento.Can selfies be art? Artists through the ages have documented themselves as a form of artistic expression. From Andy Warhol to Cindy Sherman to Demi Lovato! What do you think? #themuseumofselfiesUna publicación compartida por Museum of Selfies (@themuseumofselfies) el Nov 29, 2017 at 12:40 PSTA diferencia de otros, este museo funcionará de manera independiente sin relación con otras instituciones artísticas. Los curiosos podrán formar parte de una instalación "narcisista" que examina e l rol de las selfies en la vida de las personas , como los casos de los que murieron por sacarse una foto peligrosa. Y también ofrecerá un recorrido histórico en el arte tradicional, en donde los autorretratos también funcionaron como ejes centrales de las obras."Tenemos el humor visual, donde la gente se encuentre con un cuadro y se involucre con el espacio. Además esperamos que se rían y se diviertan, que no puedan resistir tomarse una foto al lado de uno de ellos ", explicó Honton durante una entrevista con Mashable.Leé también Paseando por el Louvre se encontraron con sus dobles y se hicieron viralesLos emprendedores señalaron que los tiempos cambiaron y que ahora las personas no quieren ser solo "consumidores silenciosos", sino convertirse en parte de la obra. " Hay más selfies con la Mona Lisa, que fotos de ella sola ", resaltó Mamedov.With nearly 40 billion photos on Instagram, how many of those do you think are selfies? 325,000,000. That means that about 71,600 selfies are uploaded to Instagram EVERY DAY.Una publicación compartida por Museum of Selfies (@themuseumofselfies) el Nov 21, 2017 at 8:14 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi