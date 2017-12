/ El caso de Andrés Ibargüen debe ser de los más raros del fútbol argentino en el último tiempo. El colombiano, que fue la compra más cara de Racing en su historia, tras pagar 4 millones de dólares a Atlético Nacional, tiene todo listo para armar las valijas e irse a jugar a México. El América y el Tijuana ofrecen lo mismo que Racing le pagó a los de Medellín, y es por eso que la operación se concretaría en las próximas horas.Las ofertas del los clubes mexicanos rondarían el mismo monto, aunque con una diferencia. El América de México pondría los 4 millones de dólares al contado, mientras que el Tijuana daría un jugador como parte del pase. Al Chacho Coudet le interesan Ignacio Malcorra y Alejandro Donatti, ambos en el conjunto de los Xolos.Más sobre mercado de pases Armani quiere jugar en River: el presidente de Atlético Nacional espera que el arquero "recapacite" y se quede en Colombia Iván Marcone y José Sand podrían irse de Lanús River hizo una oferta por Franco Armani y el arquero mete presión La pregunta del millón es: ¿Cómo puede ser que el jugador, que había sido la inversión más importante de Racing en su historia, se vaya a los seis meses? Varios factores explican este tema. En primer lugar el colombiano no colmó las expectativas. Si bien fue clave en algunos partidos, no fue el jugador determinante que se esperaba. De hecho le costó mucho la adaptación y sólo en los últimos partidos logró afianzarse como titular. La otra cuestión es que el entrenador no lo considera en su esquema. Coudet quiere volantes con tenencia y el colombiano aporta explosión. Tampoco lo considera como delantero.Pero también está la parte económica. Ibargüen tenía una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares. Con la salida del cafetero, Racing se ahorraría mucho dinero en salarios y podría usar esa plata para otra inversión.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi