/ Por AL GorositoComo les comentamos en la cartelera semanal anterior acaba de ser estrenada en diferentes salas ALANIS, un film crudo y realista que retrata las peripecias por las que tiene que pasar una prostituta de Buenos Aires después de quedar en la calle con un pequeño hijo a cuestas, teniendo que ayudar a su compañera de cuarto a salir de la cárcel, buscando un lugar donde quedarse, tratando de recuperar sus cosas de donde la desalojaron, y ganándose la vida en la misma profesión pero en un ambiente que le es ajeno.Si bien la carrera de Sofía Gala ha tenido altibajos, esta interpretación la cimenta como una gran actriz al ser el cuerpo y alma de la cinta, en una actuación que me hizo entender lo que vio en ella Eliseo Subiela cuando hace ya 10 años le diera su primer protagónico en EL RESULTADO DEL AMOR.Los reconocimientos no se hicieron esperar dado que el film fue parte de la selección oficial del Festival de Toronto (TIFF) y se llevó el premio a mejor actriz en el Festival de San Sebastián, además de también galardonar a su directora Anahí Berneri, quien ya había sido distinguida en el pasado en dicho Festival con el premio de la critica por ENCARNACIÓN; y como si fuera poco en la actualidad está nominada en 4 categorías en los Premios Sur (los "Oscar's" argentinos) de donde seguramente no saldrá con las manos vacías.