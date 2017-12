/ Cande Tinelli está instalada en Guanahani, la chacra familiar en La Boyita, Uruguay, y allí, predomina el verde, el aire de mar y los atardeceres son infinitos. Es un escenario de pura paz, pero algo perturba a la it girl . Tanto, que decidió volcarse a Twitter para dejar en claro que se opone al "caretaje".Primero, compartió una imagen en la que dio a entender que durante un tiempo estuvo mal por alguien.Pidámonos perdón todos. pic.twitter.com/gkpYNlk2oN- Lelé (@candetinelli) 28 de diciembre de 2017 Luego, advirtió que se levantó "ácida" y a continuación, tiró la bomba más fuerte.Fin de año, paciencia nula basicamente.No me banco la mentira, la hipocresía, el caretaje. Nada. Las cosas como son. Corta la bocha. pic.twitter.com/7nj2I9p7UI- Lelé (@candetinelli) 28 de diciembre de 2017 ¿Qué pasó? Casualmente, Franco Masini, el ex de Cande, brindó una entrevista y habló sobre la relación que mantuvo con la mediática . Dijo que la ruptura fue en muy buenos términos y que tiene lindos recuerdos de los siete meses que pasaron juntos.Leé también Franco Masini habló de su separación de Cande Tinelli: ¿qué dirá ella?Lo cierto es que no sabemos qué pasó entre los dos, pero cuando se supo de la separación, Cande se mostró sorprendida y apenas explicó: " El error esta en desaparecer cuando mas uno necesita al otro. Las cosas se enfrentan, no se les escapa".ACTUALIZACIÓNCande Tinelli no contestó las consultas de TN Show acerca del destinatario de su mensaje. Sin embargo, una vez publicada la nota, aclaró en Twitter que no se refería a Franco Masini . "Ya fue", afirmó.No chicos, ya fue franco. Gcs- Lelé (@candetinelli) 28 de diciembre de 2017 ¿Contra quién habrá sido su mensaje?Más sobre los famosos en las redes Polémica y repudio por un comentario de Mauro Zárate a Natalie Weber en una foto hot Griselda Siciliani sorprendió a Esteban Lamothe con una escena de celos Maju Lozano, acosada en un restaurante: "Todos se reían, yo era la loca"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi