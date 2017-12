/ En los últimos años la modalidad de trabajar desde casa o home working ganó mucha popularidad. Internet facilita el hecho de que los trabajadores puedan realizar varias de sus tareas a través de su computadora desde el hogar, con lo que las empresas se fueron aggiornando a los nuevos tiempos .Ahora hay un nuevo método que gana adeptos: el smart working o trabajo inteligente. Esta modalidad consiste en darle más importancia a los objetivos conseguidos que a las horas que dedica una persona a su trabajo y los horarios que cumple. Es decir, se valora más la eficiencia y la productividad .Más sobre millennials La película que se hizo realidad: ahora sí es posible desayunar en la joyería Tiffany´s Candidatos millennials: los sub 30 se meten en las urnas para instagramear la política Xennial, los nacidos entre 1977 y 1983 que no son ni Generación X ni millennials Esto trae algunas ventajas importantes , tanto para la empresa como para el trabajador. Este sistema es muy atractivo sobre todo para la generación de los millennials que está muy acostumbrada a la tecnología y a una mayor independencia. Pero no solo esa franja de la sociedad puede beneficiarse.La compañía reduce el absentismo psicológico , es decir, empleados que se encuentran en sus puestos de trabajo pero que tienen la cabeza en otras cuestiones. Quizá por cumplir un horario estricto están preocupados en no llegar a hacer algo en casa y eso les hace desconcentrarse.Permitirles realizar sus tareas acorde a sus tiempos y necesidades no solo los hará estar más enfocados en lo que tienen que hacer, sino que les generará fidelidad y compromiso con la empresa . Eso a su vez derivará en una mayor productividad y eficiencia.Leé también Las increíbles ventajas de trabajar sólo 6 horas por díaLas ventajas para la persona también son varias. La primera es la flexibilidad de horarios y la autonomía que ganás. Sos vos quien decide dónde y cómo le resulta mejor trabajar según tus necesidades personales.Estar cómodo con el trabajo que hacés es fundamental para alcanzar la felicidad. Y eso conlleva a una mejora sustancial en la calidad de vida . Sentir que tu empleo no te saca tiempo que podés dedicar a la familia, los amigos o recados te hará tomarte las tareas con más ganas y serás más eficiente.Eso sí, para trabajar de este modo hay que ser responsable, organizado y cumplidor . Del mismo modo que con el home working, no podés dejar que las distracciones de tu casa te dispersen. Para mantener la confianza de tu empleador, es necesario que cumplas los objetivos que te proponen.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi