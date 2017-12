/ "Me enteré por la televisión". La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, aseguró que esa fue la forma en que se enteró de la decisión de su compañero, el senador y ex presidente José Mujica, de contraer matrimonio. Topolansky concedió una entrevista al mensuario La Prensa de la Zona Oeste en la que habló sobre diversos temas de su vida íntima, en la que fue preguntada por tema de su niñez, de la familia y de sus sueños.Así la entrevista -publicada en la edición de noviembre de 2017- se inicia con una pregunta sobre su carrera académica: ¿Le pesa de alguna manera no haber terminado los estudios? "Hay momentos en la vida en que se te bifurcan los caminos, yo podría haber terminado sin drama, pero entonces mi vida hubiera sido otra, y una elige", contestó Topolansky. ¿Y esa decisión fue acertada? "Con el diario del lunes, podés pensar mil cosas. Después viene la pregunta ¿si lo volvería a hacer? No sé, en las circunstancias aquellas a la edad que tenía, no me arrepiento de haber tomado la decisión", agregó.Enseguida, se le pregunto sobre su decisión de no tener hijos; Topolansky volvió a decir que eso fue parte de la vida que eligió: "Yo tuve un período de mi vida de militancia clandestina y en ese período hubo compañeras que optaron por tener hijos y otras que optamos por no tener. A mi me parecía que era una limitante, porque yo había decidido dedicar toda mi vida a eso. Después… tuve 1000 años presa y después cuando salí no vinieron, así que a mi es una cosa que no me trauma. Yo fui tomando libremente decisiones en la vida y nunca tomé una decisión drástica de esto si, esto no; sino que según las circunstancias fui haciendo. No sé ni por qué me preguntan esto, es una cosa que me llama la atención. Para mi no es una preocupación", afirmó Topolansky.Más adelante, se le preguntó sobre su niñez, si había sido feliz. "Yo creo que si, que fui feliz. En realidad definir que es la felicidad es una cosa muy difícil, es entrar en un terreno filosófico […] fui muy libre, pude decidir lo que estudiaba, elegía mis amigos, mis amigas, es decir, no tuve restricciones, entonces creo que la libertad y la felicidad son dos cosas que van de la mano. Hice lo que quise -si querés te lo resumo así- y algunas cosas me salieron bien y otras me salieron como a todos".Entonces se le preguntó por su marido. ¿Qué es en su vida Pepe? "Un compañero de camino". ¿Qué fue para usted ser la compañera, la esposa de Mujica, durante su Presidencia? "Una limitación a mi libertad, en el sentido que había días en que la privacidad en mi propia casa se veía colapsada", dijo Topolansky.También se le preguntó por el casamiento, cómo surgió la idea de casarse. "No sé, a él se le ocurrió generar esa formalidad. En realidad me enteré por la televisión, porque (Mujica) estaba en un programa de Omar Gutiérrez y le anunció que se casaba", narró Topolansky. "Para mi la esencia de la familia o de la pareja, es una cosa mucho más profunda que un papel. Yo no es que habla despectivamente de los papeles, me han criticado por esto, lo que pasa que yo puedo tener un documento, de cualquier cosa, y no tener el contenido del asunto. Me puedo casar en la Iglesia Matriz con toda la pompa de un casamiento, vestido de fiesta, invitaciones, y a los dos meses estar en una situación de desconvivencia", reflexionó Topolansky.Una de las últimas preguntas se centró en sus sueños. "Sueños tengo todo el tiempo, porque si tú no tienes sueños o utopías, tú no puedes vivir. Algunas las realizará, otras no. Tengo grandes sueños que son los que comparto con mis compañeros de lucha, el de poder ver algún día una sociedad más igualitaria. También tengo pequeños sueños personales, como construir algunas cosas que me dan gran satisfacción", expresó Topolansky.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi