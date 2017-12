/ Quienes más se asustaron con la suba del dólar no fueron ni los ministros ni los analistas, sino aquellos que estaban por comprar una vivienda a través de un crédito hipotecario.La divisa pasó de cotizar $ 17,70 el 14 de diciembre al cierre de hoy, a $ 19,46. Así, para comprar una propiedad valuada en US$ 100.000, una persona necesitará $ 1.950.000, es decir, $ 180.000 más con respecto al tipo de cambio de mitad de mes, donde requería $ 1.770.000.Esto provocó que compradores que estaban por realizar una operación entraran en pánico. "Veo complicado el tema para el que va a escriturar, porque se comprometió a pagar una cantidad de dólares y, con esta suba, esos pesos que consiguió del banco van a representar menos divisas", explicó Dina Crusizio, directora residencial de L.J. Ramos.Más sobre Cambios en las metas económicas Por la suba del dólar, se esperan nuevos aumentos en los precios de la nafta El dólar subió a $ 19,46 tras el anuncio de la nueva meta de inflación Cristina Kirchner, irónica contra el Gobierno por las nuevas metas de inflación: "Feliz #DiaDeLosInocentes para todos…y todas" De esta manera, los interesados en hacer una compra quedan entre la espada y la pared. "Es una encrucijada, porque si no tenes más ingresos no le podés pedir más al banco", graficó la especialista."Como comprador y como deudor del banco asumís el riesgo del cambio. Si en el camino el dólar, como pasó ahora, salta, es un riesgo que la persona tendrá que ver cómo manejarlo. En el caso de que no puedas negociar ninguna quita con el vendedor, o conseguir más dinero, tendrás que desistir de la operación", completó José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario.El otro tema a considerar es que quien solicita un crédito lo hace en base a sus ingresos. De esa manera, en caso de necesitar más pesos (para cubrir la diferencia cambiaria) la entidad requerirá de más ingresos. En ese sentido, Crusizio aseguró que los tiempos que se toma el banco, para evaluar la propiedad y dar el visto bueno, suele ser de dos meses, y que en el medio pueden suceder estos saltos de la divisa. "Si yo iba a comprar por US$ 200 mil, teniendo ya US$ 50 mil, y pedí un préstamo por US$ 150 mil, en el ínterin el dinero se licúa", advirtió.Mientras tanto, Rozados ensayó un ejemplo para quienes estaban averiguando para presentar una solicitud de crédito UVA. "Si alguien pedía $ 1.770.000, tomando el plazo de 360 meses del Banco Nación, la cuota era de $ 10.200. Ahora vas a tener que pedir $ 1.950.000, con una cuota de $ 11.222, es decir, una suba del 10 por ciento", sostuvo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi