Los incas no tenían un sistema de escritura, pero se las ingeniaban con un complejo sistema de codificación bautizado como "quipus" : un conjunto de cuerdas con nudos de diferentes colores. Pero a lo largo de todos estos años, nadie pudo lograr descifrar cuáles eran las historias que relataban. Sin embargo, gracias a un chico de 19 años, el misterio fue resuelto. Manny Medrano es un estudiante de Economía de la prestigiosa Universidad de Harvard. Este apasionado por las matemáticas y la arqueología había dedicado gran parte de sus vacaciones para colaborar con una investigación que trataba de descubrir los secretos del mecanismo . "Pensamos en el lenguaje como algo hablado o escrito", reflexionó el joven. "Pero los quipu realmente rompen este límite y lo convierten en algo que se puede percibir, tocar y manejar con las manos ", agregó.Los incas no tenían un sistema de escritura, pero se las ingeniaban con un conjunto de cuerdas de colores. Supervisado por Gary Urton, el jefe del Departamento de Antropología, Medrano hizo gráficos para comparar los nudos con un antiguo documento español , que detallaba un censo en la misma región del norte de Perú, en donde vivió el conde italiano que rescató los quipus de la investigación. "Entonces, algo extraordinario me saltó a la vista", resaltó.Secrets Of Quipu - Ancient Inca Message Decoded By StudentRead more: https://t.co/qoKUzKJpNU pic.twitter.com/8v0cEUr6cM- MessageToEagle.com (@messagetoeagle) 27 de diciembre de 2017 El estudiante se dio cuenta que la cantidad de colores de las cuerdas equivalía a la cantidad de nombres de pila que figuraba en el censo . "Por ejemplo, si había ocho Felipes, todos se indicaban con un color. Mientras que los Josés, con otro", especificó. Esta diversidad era lo suficientemente grande como para codificar un lenguaje completo. Según sus hallazgos, ahora los investigadores saben cuál era el estatus de cada clan y cada habitante de esa región. Gracias a su descubrimiento, la comunidad científica espera poder revelar más secretos sobre los incas. "La única historia que tenemos sobre ellos es la que escribieron los españoles luego de la conquista ", explicó Urton al diario The Boston Globe . "Y están llenas de prejuicios , ya que lo hicieron desde su perspectiva. En cambio los quipus representan la voz propia del Imperio", manifestó.