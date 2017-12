/ Agentes de Prefectura allanaron la casa que Ricardo Echegaray tiene en Tigre, en la causa en la que se lo investiga por presunto contrabando agravado en el ingreso de un auto diplomático a la Argentina, cuando el abogado era director de Aduana durante el kirchnerismo. Los agentes no encontraron el expediente administrativo que buscaban pero sí detectaron "registros informáticos" que serán analizados. Echegaray presenció el operativo, que se desarrolló en la casa del barrio "Talar del Lago I" donde vive, en Tigre.El extitular de la AFIP está acusado de haber hecho entrar al país un auto diplomático para un ciudadano de Taiwán, con la irregularidad de que ese país no tenía diplomáticos en la Argentina. La causa se abrió en 2006 y se investiga su el auto en cuestión entró al territorio argentino sin pagar impuestos para luego ser vendido, en lugar de ser usado por diplomáticos.Leé también Llamaron a indagatoria a Ricardo Echegaray por la causa de los autos diplomáticos truchosEl juez quería encontrar un expediente faltante en la Aduana -cuando estuvo a cargo de Echegaray- referido a la importación con patente diplomática de un auto para un representante taiwanés en el país. Al ser indagado, el exfuncionario K argumentó que el trámite fue válido legalmente.Por esta investigación el juez federal en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso la prohibición de salida del país de Echegaray, al recordar que "no debe pasar inadvertida la existencia de otros procesos penales en curso que se siguen contra el imputado".Leé también Ricardo Echegaray, a un paso del juicio oral en la causa por falso testimonio contra Alfonso Prat GayEchegaray se enfrenta a un duro presente judicial, ya que fue involucrado en la causa por la venta de la ex-Ciccone Calcográfica, está procesado por la megaevasión de la empresa petrolera Oil de Cristóbal López, por sobreprecios en una licitación de la AFIP y además podría ir a juicio oral por falso testimonio contra el exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi