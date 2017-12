/ Miriam Lewin Miriam Lewin "Pichona" llegó al tercer piso de la ESMA en mayo o junio de 1977. Así le decían a María del Carmen Moyano. L a trajeron desde el campo de concentración La Perla , con su "panza elevada" escondida entre biombos para que nadie la viera. Los datos los aportó una sobreviviente. Allí ocupó con otras tres mujer es el "cuarto de las embarazadas", el mismo de Capucha, la cuadra donde yacían los prisioneros hasta que se disponía su liberación o su envío en un vuelo de la muerte.La hija de Moyano acaba de conocer su verdadera identidad: es la nieta recuperada 127 .Dice Adriana Friszman, otra joven que compartió cautiverio con Pichona: "Me asignaron un lugar donde se destinaba a las embarazadas, que eran unas camas, a diferencia de los otros detenidos-desaparecidos, que estaban en el piso y de ahí no se movían. Nosotras nos podíamos turnar para caminar en un cuarto contiguo, teníamos un poquito más de libertad que el resto. Estábamos engrilladas, encapuchadas y custodiadas permanentemente. A los guardias los llamaban 'Pedros' y 'Pablos'". Sobre la comida, Adriana declaró que las alimentaban con una comida al día y para las embarazadas era un plato especial.Además recordó que no se podía hablar y no podían usar sus nombres. " Una de las chicas me dijo que se llamaba Moyano , estaba haciendo los preparativos para el parto, porque iba a tener familia. Las embarazadas eran cuatro, éramos todas primerizas", contó.Más sobre nietos recuperados Estella de Carlotto, al anunciar la nieta recuperada 127: "La esperamos para abrazarla en la verdad" Abuelas de Plaza de Mayo encontró a la nieta 127 La nieta 126 recuperó su identidad: todo lo que viene después de la verdad es mejor Las criaturas que iban a dar a luz las mujer es que provenían de otras fuerzas, como María del Carmen tenían como destino familias vinculadas a aquellas, aunque hubo excepciones. El médico que las atendía era el doctor Magnacco, de mirada gélida y varias veces condenado por su participación en delitos contra menores. Era ginecólogo del Hospital Naval, y alternaba los partos en el sótano de la ESMA, en la enfermería, en los que los asistía Sara Osatinsky, una secuestrada cuyos dos hijos habían sido asesinados, con otros en el centro médico del lugar.Adriana eludió un destino fatal para sí y para su bebé, probablemente gracias a que era la nuera del general Alberto Numa Laplane, antecesor de Jorge Rafael Videla. El militar, que fue jefe del Ejército, fue pasado a retiro precisamente por su visión profesionalista. Después de un paso por el club Atlético, fue conducida a casa de su suegro.Las mujer es que esperaban dar a luz eran visitadas por el prefecto Héctor Febres, alias Selva, que les prometía que los bebés iban a ser entregados a su familias y las instaba a preparar un ajuar y escribir una carta de despedida. Febres fue encontrado misteriosamente muerto en su celda antes de la sentencia de la causa ESMA 1, en la que era el único acusado.En el caso de Pichona, l a niña fue retirada por el suboficial conocido como Pedro Bolita, Carlos Gaitán , que en febrero del 2014 fue descubierto violando su arresto domiciliario y murió en abril del 2015. Había estado prófugo hasta el 2010. Su detención se produjo cuando fue reconocido en fotos por una de las secuestradas que tenía una suerte de salvoconducto para asistir a las embarazadas en su cuarto, Elisa Tokar. Moyano continúa desaparecida. Su hija encontró su verdadera identidad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi