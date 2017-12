/ Un grupo de padres de chicos con autismo marcharon por el centro de la ciudad de Córdoba para concientizar sobre los daños que les causa el estruendo de la pirotecnia. Con el slogan "más luces y menos ruidos", pidieron no tirar fuegos artificiales en el festejo de Año Nuevo.La movilización fue para informar a la sociedad sobre los problemas que tienen los chicos con trastorno de espectro autista (TEA), de hipersensibilidad auditiva y de procesamiento sensorial. "A ellos los ruidos les explotan en la cabeza , porque decodifican mal los estímulos", explicó Mariela Falabella, mamá de un nene con esta patología.Un grupo de proteccionistas de animales se sumó al evento para visibilizar también que la pirotecnia perjudica a las mascotas.Leé también La mamá que conmovió en las redes por mostrar a su hijo autista internado por la pirotecniaLa caminata empezó en la esquina de Colón y General Paz y y terminó en el shopping Patio Olmos repartieron folletos. La jornada consistió en repartir folletos y explicarles a los peatones por qué no deberían tirar fuegos artificiales para ayudar a los nenes con autismo. Los ruidos también afectan a personas con capacidades diferentes, bebés, niños y ancianos, según indicaron."Esperamos el apoyo de todos en esta causa y que se sumen ¡Basta de ruidos! ¡Basta de pánico! ¡Basta de temor! No a la pirotecnia, todos merecemos celebrar felices y sin miedo ", reclamaron los organizadores.El martes Delia Mercedes Sánchez, mamá de un chico autista, conmovió en las redes sociales al contar que su hijo entró en shock por la pirotecnia, convulsionó y terminó internado. La mujer suplicó a través de una carta que publicó en Facebook ponerle fin a la pirotecnia. "Por favor pido que se detenga esto, donde no hay satisfacción alguna, gastando dinero en la miserable acción de herir y lastimar a SERES INDEFENSOS… sin dejar de mencionar a los animales que tampoco entienden", escribió.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi