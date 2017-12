/ Esteban Rafele Esteban Rafele La reacción del mercado ante la decisión del Gobierno de subir la meta de inflación a 15% para 2018 fue instantánea. El dólar , que ayer había tocado un techo de $ 18,60 en el segmento mayorista, volvió a subir. El presidente del Banco Central anticipó que la política monetaria se relajará , lo que le da más vuelo a la divisa. Aunque Federico Sturzenegger no tendrá demasiado margen para bajar tasas si espera cumplir con el nuevo objetivo inflacionario.El anuncio La nueva meta de inflación, del 15 por ciento, está más cerca de las estimaciones privadas, que vislumbran un IPC del 17,5 por ciento para los próximos doce meses. Eso se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que promedia las proyecciones de consultores y bancos. Es un dato que mira Sturzenegger para conocer las expectativas del mercado y definir la tasa de interés. En la teoría, cuanto más lejos esté esa expectativa de la meta oficial, más alta debería ser la tasa para lograr una baja en la inflación .Leé también El Gobierno se plantea una meta de inflación del 15% para el 2018El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , fue el encargado de presentar las nuevas metas. "Vamos a demorar un año la llegada a nuestro objetivo de inflación, que es del 5%, del año 2019 al año 2020.", dijo. Las nuevas metas: 15% para 2018, 10% para 2019 y 5% para 2020 . Fue lo central de la conferencia de prensa de hoy.Las tasas La férrea política monetaria del Banco Central comenzará a relajarse, anticipó Sturzenegger. "Hoy tenemos tasas que están calibradas para generar una inflación del 10% a fines de 2018. Esto (por el cambio de metas) va a permitir un relajamiento de la política monetaria" , dijo el presidente del BCRA. Pero aclaró: "El momento (para bajar las tasas) dependerá de la lectura que haga el Banco Central".Aquí se juega la credibilidad del Banco Central. "Es más alto el costo de incumplir una meta del 15 por ciento que una del 10 por ciento" , dijo Federico Furiase, economista de la consultora Eco Go. "Con un dólar recalentado, las tarifas y las paritarias, no tiene tanto margen para reducir la tasa de interés , no tiene colchón", concluyó.Para Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, el cambio de meta "no implica, desde lo técnico, una modificación en la política monetaria en el corto plazo, dado que las expectativas no bajan. Poner la meta en 15% le da más espacio para bajar la tasa en el largo plazo, porque se llega más rápido al 15% que al 10%, pero no en el corto plazo ", agregó.Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit, coincidió. " Nadie creía en ese 10% de meta; la tasa no estaba para eso . Sincerar las metas no me parece mal. El tema es qué van a hacer con la tasa. Creo que no sería positivo bajarlas rápido , sobre todo teniendo en cuenta los aumentos tarifarios que se vienen y las paritarias ", dijo.La tasa de interés de referencia del Banco Central es del 28,75 por ciento . La Lebac de corto plazo, que se licitó a ese interés la semana pasada, bajaba hoy un punto en el mercado secundario.El dólar El Gobierno dejó en claro que está cómodo con la suba del dólar registrada en diciembre y que la divisa todavía tiene (algo de) camino por recorrer.Los funcionarios defendieron la flotación libre del tipo de cambio. Sturzenegger recordó que, con la depreciación del peso, la economía recuperó competitividad. Dujovne, que el dólar subió 15% en el año, o menos que la inflación. Y el jefe de Gabinete, Marcos Peña , concluyó: "El movimiento del dólar no implica inestabilidad económica. Hemos protegido desde el diseño mismo del plan económico a la economía de estas vulnerabilidades. Le hemos puesto amortiguadores para asegurar que no pase lo que ha pasado en otros momentos de nuestra historia, como la convertibilidad".La reacción del mercado fue inmediata. El dólar mayorista se negociaba al mediodía a $ 18,71 , o casi treinta centavos por encima del cierre de ayer. El minorista tocó los 19 pesos por unidad en los principales bancos. Los economistas creen se trata de un nuevo piso. Y que el techo, en lo inmediato, no está muy lejos.Leé también El dólar reacciona a las nuevas metas de inflación y roza los 19 pesos"El dólar mayorista busca los 19 pesos. El minorista podría buscar los $ 19,50. No lo veo en $ 21, como tampoco veo las tasas en 22 o 23 por ciento", dijo Furiase."Un dólar mayorista a 19 pesos es razonable" , coincidió Carugati."En el corto plazo, creo que hasta acá llegamos" , dijo Amílcar Collante, economista de Cesur. "Debería estabilizarse en torno a los $ 18,6 mayorista y $ 18,85-18,9 minorista. Igual, depende del timing y la magnitud de la baja de tasas", agregó."El dólar reacciona a la tasa", opinó Caamaño, de Ledesma. "Mientras no cambie la tasa de interés, no debería haber cambios significativos . En el medio, hay una retención de granos por parte de los productores (a la espera de la baja de retenciones prevista a partir del 1° de enero), pero el dólar está determinado por el déficit fiscal y la tasa. Si eso no cambia, no debería moverse", sostuvo.Según el REM del Banco Central, el dólar iba a cerrar el año en $ 17,80 y avanzaría hacia los $ 20,3 para fines de 2018.Los consultores ahora vislumbran un tipo de cambio cercano a los $ 21,5 para diciembre del año que viene.