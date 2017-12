ARGENTINA: Juanita Tinelli se cambió el look después de blanquear a su novio

Juanita Tinelli cumplió 15 años hace poco y ya se animó a hacer varios cambios en su vida. Por ejemplo, blanqueó que está de novia con Toto Otero, el hijo de Florencia Peña. Y ahora, pasó por la pelu y modificó su look .La hija de Marcelo se aclaró un poquito el tono y quedó más rubia que nunca .Así lo mostró en sus historias de Instagram:SONRIENTE. Juanita, feliz con su nuevo look. ¡Muy linda!OTRA FOTO. Juani lució el color de pelo en varias imágenes. Juani lució su nuevo look junto a Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdes. Se los vio posando juntos en un avión , seguramente para reunirse con su familia en Punta del Este, donde los Tinelli siempre reciben el año nuevo.JUNTOS. Juanita y Dante Ortega. ¿Qué opinás de este cambio?