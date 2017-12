Urunday aprovechó las ausencias de Welcome y se mantiene invicto en el Clausura

Urunday Universitario le ganó a Welcome por 91 a 70, los estudiosos aprovecharon la ausencia de Batista por lesión y los extranjeros, que viajaron por las fiestas a su país. De esta manera Urunday sigue en su seguidilla de victorias, manteniendose invicto yen el Clausura, donde está puntero, y poniendose a un punto de Welcome en la general.En el partido del otro escolta, Defensor Sporting, aplanó a Larre Borges por 110 a 82, manteniendo la segunda posición en la general y a pesar de la diferencia, también en el Clausura.En el tercer encuentro de la noche, Goes ganó en la Plaza de las Misiones a Biguá por 80 a 48.